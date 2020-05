Nueva estafa bancaria: se hacen pasar por el Gobierno, te ofrecen $ 20.000 y te vacían la cuenta

Ni durante la pandemia descansan los ciberdelincuentes. De hecho, siempre que hay tumulto social, se vuelve una gran oportunidad para el fraudulento negocio de las estafas por internet. En este caso, Argentina fue víctima de varios ataques con la excusa de las nuevas medidas -varias y lanzadas casi en simultáneo- respecto al COVID-19.

En este caso, las personas reciben llamadas del “Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires” para acordar y realizar una entrega de un “bono sanitario” de $20 mil.

La historia se dio a conocer por un caso testigo a través de Reddit. Le dijeron a un hombre que le acreditarían $20 mil y que para esto necesitarían coordinar la entrega de un “pin bancario”.

Solo le pidieron su nombre y que aguarde hasta las 19 hrs por un llamado con “la empresa de Home Banking”. Él solo debería dirigirse a un cajero para tomar la llamada y recibir el pin que “acredita el dinero en la cuenta”.

Anteriomente Infotechnology informó sobre una estafa muy similar. Fue a través de una compra por e-commerce, pedido del supuesto cliente, la mujer le pasó el DNI y el CBU para hacer la operación bancaria lo cual constituyó la primera falta. En este tipo de transferencias solo es necesario el número de CBU y ningún otro dato más.

A esto, el estafador vuelve a comunicarse con la persona aduciendo un envío incorrecto de dinero. En este caso, se trataba de un depósito "por error" de $15.000. La víctima, en efecto, encontró dicha transferencia en su cuenta por lo que decidió reenviar $ 13.000 tras haber cobrado los frascos. La importante diferencia es que ahora el CBU del supuesto cliente era diferente a la del envío original porque era de un banco distinto.

El supuesto comprador no pasó a retirar los frascos en la fecha prevista y unos días después dio de baja el pedido. Pero, además, quería que se le devolviera “sus” $2000 a través de algún canal extrabancarios (como Pago Fácil o Rapipago). El supuesto cliente proveyó un PIM (una billetera virtual que se recarga por esos canales) y el DNI.

El estafador insitió fuertemente con que se le devuelva el dinero e incluso amenazó con acciones legales –contó ahora la damnificada en diálogo con Ámbito– aunque la estafada no cedió ante la presión. Había descubierto que ese PIM no se correspondía con el celular de donde se realizó el pedido y que el titular era una mujer; no un hombre, que era el cliente original.

Yendo más a fondo con la investigación, la estafada descubrió que los $15.000 que le había transferido “por error” aquel hombre habían sido en realidad un depósito de una financiera que ofrece créditos en el acto con sólo la presentación de un CBU y DNI, a modo de adelanto de dinero.

Al comunicarse con la financiera le ofrecieron la posibilida de cancelar el préstamo antes que esperar el débito mensual de las cuotas, que en total sumaban $37.000. La víctima saldó la deuda y siguió el curso legal correspondiente con el banco involucrado.

Cómo distinguir una llamada sospechosa

Considerá sospechosa toda solicitud de información personal por llamadas. Debemos permanecer alertas y no asustarnos frente a estas estafas: lo mejor es no hacer caso a este tipo de llamadas.

Si consideras que recibiste alguna llamada no legítima, investigá quién te llamó y evitá presentarte en la dirección indicada. Revisá tus estados de cuenta cuidadosamente y reporta de inmediato a tu banco o a las autoridades correspondientes si ves alguna transacción sospechosa.

Con llamadas en las que nos anuncian que cobraremos un subsidio en el que no nos registramos, te pueden pedir información financiera personal y además causar que seas víctima de fraude. Por ello, es importante aprender a detectar sus señales y si sospechas que fuiste víctima, estar preparado para tomar acción inmediata.