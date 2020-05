Nueva estafa con Shell: se hacen pasar por ellos y te regalan nafta gratis sacarte plata

En estos días se conoció una noticia curiosa, que causó sorpresa mundial en las últimas semanas: por la caída histórica de la demanda de combustibles y el derrumbe del precio mundial del petróleo, es cierto que los depósitos de las petroleras de todo el planeta están saturados. Utilizando esta información, un grupo anónimo de hackers creó un sitio web falso y montó una campaña de phishing para robar información. Se conoce como phishing a la estrategia de crear avisos o información falsa -pero prometedora- para que los usuarios descuidados ingresen alguna información útil a cambio de un beneficio inexistente.

La web tiene un diseño precario, está ilustrada con una foto de calidad pobre y el texto tiene errores de redacción. En la misma se promete un gran premio relacionado a la empresa Shell. Shell Argentina salió el sábado a aclarar que no está regalando combustibles. La petrolera denunció que la campaña de un sitio web es falsa y no pertenece a la compañía.

El texto de la estafa reza: “En virtud de las medidas de aislamiento social para contener la propagación del nuevo coronavirus, nuestros tanques de almacenamiento de combustible han alcanzado su Límite Máximo De Capacidad. La solución encontrada por la compañía fue ofrecer 3 Meses De Combustible Gratis a todos que regresen a sus actividades laborales o académicas”.

Como se ve en la imágen, el sitio web no distingue entre información verdadera y falsa. Siempre informará que el solicitante accedió al beneficio.

Al final del sitio web se puede ver un formulario básico, donde se piden datos personales del confiado. No se sabe para qué se utilizan esos datos, pero este tipo de webs emplean esta maniobra conocida como “phishing” para intentar acceder a correos electrónicos, cuentas bancarias y vulnerar la privacidad del engañado.

La empresa Raízen, representante de Shell en Argentina, publicó este sábado un comunicado en su web oficial:

“Shell informa que se está utilizando su marca e imagen en la web, para la propagación de una campaña de captación de información de manera maliciosa. La campaña consiste en que las personas envíen determinados datos para conseguir un supuesto bono de combustible gratis por tres meses, dentro del marco de cierta flexibilización del aislamiento social por Covid-19. Queremos manifestar enfáticamente que esto es falso y el sitio en cuestión no es una página de nuestro dominio. Solicitamos a todos nuestros clientes y a la población en general estar atentos y no compartir sus datos, de modo de no ver vulnerada su privacidad con este tipo de acciones promovidas de manera ilegítima”.

El sitio luego demanda que se comparta el material vía WhatsApp y se pueden ver comentarios falsos de supuestos beneficiarios.