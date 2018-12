Nordelta: este video viral muestra como bajan a una doméstica de una combi

La empresa Mary Go quedó nuevamente en medio de la polémica mientras el Concejo Deliberante de Tigre decidió no permitir que ingrese una línea de colectivo al interior del barrio privado.

Luego de la denuncia que se conoció hace dos semanas, por parte de empleadas domésticas de Nordelta que aseguraban ser discriminadas, una de ellas filmó cuando un chofer de la empresa de micros Mary Go le indicaba que no podía subir a la “combi” y que debía esperar otra.

En el video puede verse como otras dos mujeres pudieron subir sin inconvenientes pero cuando la mujer que graba intenta acceder al vehículo, la persona detrás del volante le dice que hay otro llegando detrás. “Hay uno que está viniendo... Son órdenes de la empresa. Le estoy explicando que un micro está viniendo hacia acá”, se escucha.

"Nos viven discriminando", le respondió la mujer. "Es una vergüenza cómo nos tratan", reflexionó, acto seguido.

El video rápidamente se hizo viral en redes sociales como Twitter, en donde quedaron expuestas las diferentes actitudes frente a la cuestión bajo el hashtag #MaryGo.

En el edificio de mi mamá no dejaban ir a la pileta al hijo del encargado, mi vieja lo anotó como invitado de ella y los vecinos se la tuvieron que bancar…una canallada calcada. #MaryGo — Florencia F. Blanco (@florfb) 3 de diciembre de 2018

El conflicto

En concreto, la denuncia es por discriminación de parte de los vecinos del barrio privado ubicado en el partido bonaerense de Tigre y en detrimento de las trabajadoras domésticas que realizan tareas en los domicilios: según lo expresado por las mujeres, los habitantes fijos del lugar no quieren compartir las camionetas porque ellas “tienen mal olor y hablan mucho”.

Mary Go es la única compañía de micros que ingresa a estos barrios. Se trata de combis internas que realizan el recorrido entre el centro del lugar hasta la avenida 197, donde las empleadas que salen del lugar pueden combinar con otro medio de transporte y seguir viaje hasta sus domicilios.

Desde la empresa conducida por Nicolás Pasqualini indicaron, en distintas conversaciones con medios periodísticos, que son los dueños del barrio quienes los contratan –desde la Asociación Vecinal Nordelta- y negó el problema de discriminación, que ahora –al parecer- queda demostrado. Además desarrollan otro servicio hasta la Ciudad de Buenos Aires que tiene restricciones habituales a este tipo de traslados como la prohibición de llevar gente parada.

Luego de conocerse estos hechos, el Municipio de Tigre –conducido por Julio Zamora- envió un proyecto al Concejo Deliberante para permite el ingreso de colectivos de línea al barrio y así resolver esta problemática. Sin embargo, este fue rechazado por falta de voluntades legislativas y, además, fue repudiada por una gran cantidad de vecinos que se hicieron presentes.

En este sentido, Pasqualini, en una discusión en el Concejo Deliberante, indicó: "En el video no se ve discriminación. Puede gustarte o no, pero hay una regulación de la actividad que tiene que ver con la cantidad de pasajeros que se pueden llevar. Están intentando confundir por una cuestión política ya que hay quienes quieren que haya transporte público en Nordelta y otros que no."