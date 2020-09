No es Amazon ni MercadoLibre pero ya son la opción número 1 de los argentinos para comprar afuera 75% más barato

La aplicación eCommerce Wish se posicionó como la segunda más descargada en smartphones durante la pandemia: cómo comprar en la plataforma de manera segura.

Los grandes sitios de e-commerce como Amazon, eBay o MercadoLibre son players conocidos para los consumidores. Pero existen, también, otros jugadores de menor envergadura pero que ocupan nichos muy importantes. Uno de esos es Wish. En pocas palabras, se trata de una app que permite comprar productos chinos (desde tecnología hasta moda) a precios sumamente bajos, ya sea un vestido de US$ 4 o un smartwatch por US$ 12.

Durante la pandemia, Wish se convirtió en la segunda aplicación más descargada en Google Play. La compañía alcanzó la condición de unicornio en 2015 y está valuada en US$ 11.200 M. Según datos oficiales, cuentan con más de 70 millones de usuarios activos en más de 100 países y 40 idiomas.

La empresa nació de la mano de Peter Szulczewski y Danny Zhang (ex Google y ex Yahoo! respectivamente). Lanzaron varias empresas dedicadas a la publicidad y todas funcionan apoyadas fuertemente en tecnologías como el aprendizaje profundo. Ninguna de ellas tuvo éxito. Posterior a esto, sabiendo que el futuro estaba en el comercio electrónico desde móviles, en el 2013 crean una aplicación cuya finalidad era hacer de wish-list con imágenes de productos que podrían interesarle a sus usuarios, dando nacimiento a Wish. Actualmente, la empresa tiene sede en San Francisco, California.

Aprovecharon del buen algoritmo que tenían y usaron un método de persuasión más agresivo, usando notificaciones en el móvil en lugar de correos (como suele hacerlo la competencia) para mostrar productos de interés al comprador. Analizando los datos, encontraron que sus clientes priorizaban el precio antes que cualquier otra cosa (y que por lo tanto el país que lideraba sus rankings era China).

Al notar esta tendencia, Wish comenzó a hacer negocio directamente con los vendedores chinos haciéndoles ver cuántos clientes obtenían a través de ellos, por lo que les convenía invertir en la app, y así fue. Gracias a que Wish recibía una orden y la entregaba directamente con el fabricante, este se encarga del envío del mismo, cortando cualquier intermediario, logrando así un costo bajo a cambio de un tiempo de espera largo.

La otra gran estrategia de la aplicación es apostar a fuertes descuentos que pueden llegar a 80 o 90% de descuento para algunos productos.

Descuentos en Wish: ¿Qué se puede comprar?

La aplicación funciona tanto en web como en aplicación de celular. Para comenzar a comprar conviene registrarse. Luego, se puede filtrar por ofertas o por rubros. Siempre es recomendable realizar una búsqueda mediante el buscador, ya que es más específico, pero si es posible buscar por categorías y ver cuáles son las ofertas del día.

Una vez encontremos el producto deseado se hace clic en él y automáticamente la página de Wish mostrará la descripción del producto, en donde mostrará a primera vista las imágenes y el precio en pesos argentinos.

Luego se deben completar las indicaciones para pedir el producto y terminar de efectuar los pasos. Una vez efectuada la compra, nos dará una fecha aproximada de envío. El agresivo modelo responde a la lógica de entrega directa y a la posibilidad de las empresas chinas de vender a costos muy bajos.

Las categorías tienen hasta un 97% de descuento y la calidad de muchos productos está verificada por Wish. Antes de comprar, se recomienda ver cuántas ventas tiene el vendedor al que le queremos comprar: cuanto mayor sea el número de ventas, mejor experiencia brinda el vendedor. Cuando abrimos un producto podemos ver las reseñas de los usuarios abajo del título.