“No comprés un departamento, invertí en galpones”: quién es el influencer de Real Estate que la rompe en TikTok

“Los ladrillos son la mejor inversión”, es seguramente una de las frases más repetidas a lo largo de la historia en la Argentina. Forjada por las primeras oleadas de inmigrantes, quiénes arribaron al país con el sueño de tener el “techo propio”, la enseñanza-frase-consejo atravesó el crecimiento de varias generaciones de argentinos.

No obstante, con el correr del tiempo y el desarrollo del mercado inmobiliario (o real state) otros nuevos tips y enseñanzas aparecieron.

El arribo de las nuevas tecnologías y la aparición de las redes sociales incrementaron este fenómeno y este tipo de frases-consejos que antes pasaban de generación en generación comenzaron a aparecer en diferentes plataformas.

Nicolas Pastura es un joven empresario que ya posee más de 55 mil seguidores en la red social Tik Tok. ¿El motivo? En breves videos, brinda diferente tipos de consejos para aquellas personas que buscan la mejor rentabilidad en el mundo inmobiliario.

"A principios de este año luego de haber estado en Estados Unidos emprendiendo, decidí crear una estrategia de comunicación explicando lo que aprendí durante todos estos años trabajando en el Mercado Inmobiliario, a principios de marzo comencé a grabar videos y desde ese momento no pare, con crecimientos increíbles en todas las redes. En Tik Tok comencé con 0 seguidores y en 3 meses llegue a mas de 55k", explicó Pastura en diálogo con Infotechnology.

“Ni loco invierto US$ 250.000 en un departamento, para que me deje una renta de $ 25.000. Esto me dicen todos cuando me pongo bien pesado hablando de propiedades. Y siempre les digo lo mismo. Empiecen a ver a los galpones. Tienen muy buena renta y cada vez van a aumentar la demanda”, es uno de los consejos que pueden verse en la cuenta @nicopastura.

¿Quién es Pastura?

Pastura se autodefine como un empresario proptech industrial "nato" con una gran habilidad para “identificar y resolver problemas”

Además de dedicarse al marketing digital inmobiliario, posee un programa de TV llamado After Inmobiliario.

Pastura ingresó en 2007 a la UADE y cinco años después se recibió de Licenciado en Administración de Empresas. Un año antes de obtener el título, en 2011, se inscribió también en la Cámara Inmobiliaria Argentina, entidad en la que dos años después obtuvo el título de Corredor y Martillero Público.

El emprendedor además cuenta con una extensa trayectoria en el mundo inmobiliario y del marketing. Trabajo durante poco más de 10 años en Pastura Propiedades, donde se comenzó en el sector de ventas de marketing. Luego fue gerente general de marketing y ventas y luego se convirtió en Gerente de Finanzas.

A partir de su espíritu inquieto, en 2015 fundó el Grupo Pastura, el cual lidera desde entonces. Su propia empresa inmobiliaria está centrada en el servicio y la experiencia de compra de sus clientes.

La posibilidad de TikTok de editar videos cortos y la gran cantidad de usuarios que bajó la plataforma desde el arranque del año, permitieron transformar a Pastura en uno de los tiktokers de más rápido crecimiento.

"La exposición en las redes me obligó a volver al mercado inmobiliario argentino creando una empresa de Marketing digital y una desarrollada de parque Industriales, para seguir con la tradición de mi familia. Gracias a los videos explicando y educando a mis seguidores estoy armando productos personalizados para ellos", añadió.

El origen de la idea

El joven explicó que su intención fue empezar a subir contenido explicando temas en general con el objetivo de entender a través de leer los comentarios de los seguidores que es lo que querían aprender.

"Tik Tok es una plataforma que te permite llegar a mucha gente sin tener seguidores, se basa en la calidad de tu contenido y no por la cantidad de personas que te siguen", consideró.

Contó que "las personas me descubren en TikTok, luego van hacia mi Instagram conocen mucho mas de mi trabajo, validan mi experiencia". " Cuando llegan a mi canal de Youtube es donde reciben la mayor calidad de Valor", detalló.

Añadió que en líneas generales "este es un mercado (el del real state) que siempre le habló al profesional. "Yo le estoy hablando al ciudadano de a pie y además trato de entretenerlo", añadió.

Más consejos

"Tengo la casa con humedad y hay que hacerle algunos arreglos. La quiero poner en venta. ¿Qué hago? ¿La arreglo yo por mi cuenta y la dejo más linda o la dejo así como está y que la arregle el futuro comprador? Te recomiendo que la arregles y la dejes lo más linda posible. Ponete del lado del comprador. A nadie le gustaría comprar una casa que esté en mal estado. Menos si tiene que hacer arreglos antes de entrar. Sé que es un pequeño sacrificio pero la vas a venderla más fácil y más rápido", comenta Pastura en otro de sus videos.

"Todos los edificios ya vienen con amenities. Piletas, gimnasio, sauna. ¿Qué otro amenitie te gustaría a vos que esté en tu edificio?", precunta en otro video, en busca del ida y vuelta con su audiencia.

"Voy a ir en busca de los dos PH más picantes de Capital Federal. Si te gustó el primero comentá, si te gustó el segundo también", inicia en otro video y a continuación muestra dos propiedades con elevados precios que pueden encontrarse en diferentes sitios.

"Te voy a enseñar a ganar plata administrando galpones de otros. Tenés que encontrar un propietario que tenga su galpón en alquiler hace bastante y que esté bastante desesperado en alquilarlo. Y le decís: "me dejás usar tu galpón, subdividirlo y alquilárselo a diferentes empresas y yo me encargo de administrar todo. Y vamos 80% a 20%". Entonces agarrás una nave o un galpón que mida 1000 m2 y lo vas a dividir en 10 de 100. Lo vas a publicar en MercadoLibre o en cualquier portal que vos quieras y ponés: "alguilo galpón de 100 m2, a 200 m2, o 300 m2, lo que vos necesites o tu empresa. Y si encima lo podés alquilar temporal, de 2 a 3 meses, todavía podés cobrar mucho más caro. Sí, vas a trabajar un montonazo, pero te juro que podés ganar plata con esto. Hay gente que lo hace", añade en otro video-consejo.

La actualidad

Luego del crecimiento de Grupo Pastura, la firma se convirtió en una promotora inmobiliaria, especializada en el mercado industrial, y creando proyectos de logística y distribución.

Debido al constante estudio de las nuevas economías y tecnologías, notó una deficiencia en el área de la logística de productos, y en el último año decidió aplicar los conocimientos adquiridos en su vida ́s proyecto más ambicioso: Shomer.

Shomer es un marketplace que une a empresas que necesiten guardar su stock de productos con otras que tienen lugar de sobra en sus galpones o ofrecen servicios de stockeo de productos de terceros.

Pastura también trabaja en Vlokes, una agencia de marketing digital para desarrolladores.

Más allá de su éxito en TikTok, Pastura también posee un perfil en la red social Instagram, en el cual explica su decisión de ayudar a emprendedores inmobiliarios, y cuenta con un canal propio en la plataforma YouTube denominado Stay Real TV.