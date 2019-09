Nina Peloso protagonizó un "blooper" cuando intentó explicar porque trabaja pocas horas

Durante el programa Intratasbles, que se emite por la señal América, se dió un momento que rápidamente se viralizaría en redes por lo tragicómico del hecho. El blooper viral fue protagonizado por Mauricio D'Alessandro y la dirigente social "Nina" Peloso.

El momento comenzó cuando la dirigente social expresaba su idea respecto a los cortes de calle como método de protesta. "Hay que mirar un poco para adelante y pensar que el otro no tiene para comer", comenzó a afirmar Peloso, quien luego pasó a afirmar que "la deuda [con el FMI] se va a pagar con el hambre de la gente". Antes del cierre del programa, D'Alessandro cruzó a la dirigente. "Me quede preocupado con que solo trabaja 17 horas por semana. ¿Por qué no trabaja más?".

Peloso respondó que es "lo que tiene por ahora" pero que "podrían ser más". Ante esto, el abogado informa que; en realidad, Peloso se recibió de su actual profesión (maestra) hace relativamente poco y ya "de grande" porque Peloso se recibió en 2014 como profesora de biología. "¿Los maestros ganan $ 30.000 por qué solo cumplen 3 horas por día?", le preguntó.

Increíblemente, Peloso responde que "si yo pasó de cierta cantidad de monto me descuenta la AFIP y yo no voy a trabajar para los demás". Ante la reacciones de los demás panelistas, el abogado llegó a decirle a Nina: "con esa plata que le retienen a los que trabajan más de tres horas se pagan los planes".

Desde su publicación el fragmento de la curiosa respuesta de Nina Peloso recogió 3.816 Retweets y 7.153 Me gusta

La reacción en redes fue contundente.

Saturnina Peloso es dirigente del Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD) y pareja del dirigente piquetero Raúl Castells.