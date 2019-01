Multa millonaria a Tinder por discriminar a los usuarios de 30 años o más

La app deberá pagar u$s 29.000.000 por cobrar el doble por suscribirse a los servicios de pago Tinder Plus o Tinder Gol, a los mayores de 29 años.

La plataforma de citas Tinder pagará un total de u$s 23.000.000 a unas 230.000 personas que presentaron una demanda colectiva contra la compañía en EE.UU. por discriminar con un precio más elevado a los usuarios de 30 años o más, según un acuerdo extrajudicial difundido este viernes.

La demanda, presentada en abril del año pasado en un juzgado de California, acusaba a Tinder de "discriminar" a los usuarios mayores de 29 años al cobrarles el doble por suscribirse a los servicios de pago Tinder Plus o Tinder Gold, que presentan algunas ventajas adicionales con respecto al servicio gratuito.

La compañía justificó esta diferencia de precios al asegurar que los adolescentes y veinteañeros disponen de menos poder adquisitivo y necesitan precios más bajos para usar el servicio, pero los demandantes consideraron que constituía un ejercicio de discriminación por edad.

Con el acuerdo, cada uno de los 230.000 demandantes recibirá automáticamente 50 Super Likes (una opción de pago para indicar mucho interés en conocer a una persona determinada en la plataforma), lo que equivaldría a un desembolso de u$s 50.

Super like es una función de Tinder que un usuario utiliza cuando quiere indicar que una persona con perfil en la app le gusta mucho. Según los responsables de la aplicación, la posibilidad de establecer una relación se triplica cuando se utiliza la función.

Adicionalmente, aquellos demandantes que lo soliciten de forma expresa podrán optar a 25 dólares en efectivo, el mismo valor en Super Likes adicionales o una suscripción de un mes a Tinder Plus o Tinder Gold.

La empresa también se comprometió a dejar de cobrar distintas tarifas a los usuarios en función de su edad, pero esto último únicamente alcanza a la circunscripción de California.

Las partes estimaron el coste de dejar de cobrar precios distintos en California en u$s 5,7 millones, lo que sumado a los u$s 17,2 millones que deberá abonar por las compensaciones descritas anteriormente implicará un coste total para Tinder de unos u$s 23.000.000.