Morales Solá recomendó no sacar los dólares por miedo a "mucamas y chóferes" y se hizo viral

En un contexto de crisis económica por el salto del dólar estadounidense y la decisión de muchos ahorristas de retirar sus depósitos en los bancos, el periodista Joaquín Morales Solá quedó inmerso en una inesperada polémica a partir de una frase que pronunció en su programa.

En su programa Desde el llano que emite la señal de cable TN, Solá expresó una particular visión sobre los posibles riesgos de tener grandes sumas del billete estadounidense en una vivienda particular.

“’Es preferible tener los dólares en una caja de ahorro que tenerlos en algún lugar escondido de la casa y que algún día alguien se entere –una mucama, un chofer, un taxista, lo que fuere– y lo distribuye, y termina en manos de un ladrón'”, resaltó Morales Solá.

El periodista detalló que muchos ahorristas que no tienen cajas de seguridad prefirió tener los dólares en su posesión antes que dejarlos en las entidades financieras.

“Los que no tienen cajas de seguridad los metían las mujeres en la cartera, los hombres en el bolsillo y salían a la calle con los dólares. En un país que no se caracteriza por tener una seguridad perfecta”, opinó.

Según Solá, estas personas “preferían correr el riesgo de que les roben en la calle los dólares, a tenerlos en el banco y a que a lo mejor no los vuelvan a ver más”.

Desde su particular óptica explicó que “al que me pregunta eso, le digo: ‘El banco por lo menos se queda con los dólares y le va a entregar un bono a cinco años, mientras que el ladrón, cuando se los robe, no los va a devolver nunca a los dólares'”.

Por otro lado, el analista político pronosticó que el precio de la divisa podría estabilizarse en el transcurso de los próximos días debido a que las restricciones de 10 mil dólares mensuales no afectan a los pequeños ahorristas.

No obstante, aclaró sobre qué podría pasar si la gente continúa concurriendo en forma masiva a retirar sus fondos de los bancos y, de inmediato, lanzó la frasé que generó la polémica

La polémica frase generó fuertes críticas –junto a algunas adhesiones- porque, según le reprochan-, resulta ofensiva contra mucamas y choferes.