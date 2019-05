Monopatines de la Ciudad: cómo se usan y cuánto sale hacer el recorrido

El viaje tiene su costo: $15 el servicio para desbloquearlo, más $8 por minuto. Casi $100 los diez minutos. Por ahora, la primera empresa que los ofrece en la Ciudad se llama Grin y realizó alianzas privadas con una decena de bares y restaurantes -también algunos gimnasios- que los ofrecen en sus veredas. Se estima que ya son 500 los puntos donde están ubicados, principalmente en Palermo y Recoleta.

Se trata del nuevo "chiche" para moverse por la Ciudad: monopatines eléctricos. Los usuarios pueden retirar a los monopatines eléctricos y devolverlos en diferentes lugares habilitados. La mayor concentración se da en inmediaciones de Las Cañitas, en Palermo Soho y en Palermo Hollywood.

También hay en cercanías del Eco Parque y del Parque Las Heras. En Recoleta, cerca del Museo Nacional de Bellas Artes y en el eje de la Avenida Santa Fe.

El alquiler de monopatines Grin funciona de manera sencilla: el usuario debe encontrar la “estación Grin” (comercios adheridos) más cercana usando una app de celular. El siguiente paso es desbloquear el monopatín mediante un código QR que ofrece la app y finalmente utilizarlo.

Además de una tarifa base, el usuario abonará por kilómetro recorrido, siempre mediante la tarjeta de crédito que tenga asociada a la app.

¿Se están usando?

Según información de la propia empresa, la mayor cantidad de viajes se dan entre jueves y viernes, en horarios delalmuerzo y a la salida laboral.

Por último, hay que tener cuidado con las normas de tránsito. Hay multas de 70 unidades fijas -carca de $1.750– para aquellos que circulen agarrados a otro vehículo o que no usen casco. Se estableció que no podrán circular por las veredas, sí por las ciclovías. No se puede acelerar a más de 25 km/h y deben contar con bocina, frenos y luces delanteras y traseras. Además, sólo se permite una persona por vehículo.