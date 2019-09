Milei se peleó a muerte con Nito Artaza y la pelea se hizo viral

Las elecciones presidenciales de octubre vuelven a generar un clima tenso en todos los ámbitos. Discusiones entre amigos, entre familiares y, obviamente, también en el mundo televisivo.

En esta ocasión, se registró una dura discusión entre el economista Javier Milei y el productor y comediante Eugenio Justiniano “Nito” Artaza en el programa “Intratables”.

Minutos después que el verborrágico economista brindara su explicación Milei explicara que la Argentina ya se encuentra en default y con serios riesgos de sufrir una hiperinflación, llegó el choque con Artaza.

“El default gane Macri o Alberto Fernández está. No lo podés salvar porque no te dan los números. Argentina debería tener un superávit primario de 4.1 del PBI, y va a tener, digamos el estructural, 2 puntos abajo. Estamos a 6 puntos del número para honrar la deuda. ¿Por qué podría haber una hiperinflación? porque tenés un descontrol monetario feroz”, remarcó Milei.

Luego de eschucar al economista, Artaza destacó que “hay que tener en cuenta la gran dependencia (económica) que tiene la Argentina” y aseveró que “el desafío es encontrar un mercado de capitales propio”. “Será una aspiradora de sueños los intereses del Fondo Monetario y de la deuda que se tiene. Tenemos que prepararnos para que el nuevo gobierno enfrente esto. Seamos reales. Porque ya no hay margen para esto”, sostuvo.

Enseguida, el comediante se dirigió a Milei, y allí comenzó la discusión que terminó en pelea: “A Javier le puedo producir un espectáculo –risas-, puedo ser productor de él de espectáculos, pero no coincido con él. No creo que sea con políticas más neoliberales que se salga de la crisis. Por lo menos una regulación razonable tiene que haber. Soy actor, hago política. Y creo que la política es una de las herramientas para mejorar la calidad de vida”.

Milei, como suele suceder, inició la respuesta tranquilo y lentamente, su locución fue ganando fuerza, hasta terminar a los gritos.

“Hablar de neoliberalismo es de ignorantes. Neoliberalismo viene de libertad. Y no hay libertad antigua y otra nueva. Segundo punto, es más grave. El concepto neoliberal lo inventó Alexander Rubtsov en 1939 para crear una doctrina entre el fazismo, el nazismo y el liberalismo. Si él me acusa a mí, desde su lugar, de neoliberal, vos sos un fazista, sos un nazi o un comunista. Con lo cual, cuidáte con las burradas que decís”, enfatizó.

Fue entonces que Artaza aseveró que “ustedes los liberales tienen que resolver los problemas de desigualdad en el mundo”.

“¿Pero que hablás de desigualdad? sino sabés medir la desigualdad. Nito, no lo sabés medir. ¿Sabés cómo vienen los gráficos de desigualdad?. ¿De qué estás hablando? Hay un milagro en la historia de la humanidad a partir de la llegada del capitalismo. ¿Cómo voy a resolver la desigualdad? Si para lo que vos implica resolver la desigualdad es robarle a una persona, es un trato desigual, es un robo. La Justicia social, si, dale, bien bien chorros es todo eso”, fustigó Milei.

Artaza, entonces redobló la apuesta y pronosticó que el economista “terminará siendo político”.

Pero Milei fue mucho más allá: “Yo tendría que haber sido fiscal, para que ustedes los políticos no nos roben. No puedo hablar con él porque no sabe nada de economía y hablás desde el sinsaber”.

Artaza, cansado, le aseveró: “Pero vos tampoco sabés nada de política y hablás de política”

“¡Pero claro! ¿Como voy a saber de política? ¡Si soy un tipo honesto!”, completó Milei.

La pelea en las redes

El economista Diego Giacomini salió a respaldar a Milei y en su cuenta personal de Twitter posteó: “Que @NitoArtaza en @Intratables le diga a @JMilei que Liberalismo genera hambre y mata, solo muestra lo adoctrinado en la religión del Estado que está el imitador. Muestra su ignorancia supina; nunca leyó Mises, Rothbard, Hayek, JHS, etc. Todo lo demás; cotillón. Y; es político”.

De inmediato, diferentes usuarios expresaron su postura y se generó una dura polémica.