Milei se hartó y se fue: una discusión sobre pobreza y "los datos" lo sacó de quicio

El economista Javier Milei siempre consigue estar en el centro de la escena. En esta ocasión, discutió en duros términos con la periodista Clara Salguero, especialista en seguridad social, en un programa emitido por la señal A24.

En esta ocasión, Milei se cruzó con Salguero luego que la periodista aseverara que los jubilados y pensionados, quiénes cobran un mínimo de $ 14.068 por mes, es uno de los sectores más vulnerables en la actual crisis económica.

“Primero lo que le diría, Clara, son los datos. El sector que define como más vulnerable es el que tiene menor porcentaje de pobres”, aseveró el economista, con tranquilidad en el comienzo de la discusión.

Luego el propio Milei le pidió a la periodista que mirara “el dato del Indec” y “el dato de la UCA” para luego decirle “cuál es el sector más vulnerable”.

“El problema te lo voy a decir. El populismo lo hacemos todos. Sino dicen bueno muchachos, vamos a hacer esto. Hay que subir el sueldo de todos. Van a estar todos muy contentos. ¿Pero saben cuál es el problema? Quien lo paga”, aseveró.

“Todo esto significa que hay todavía más déficit fiscal. Vamos a seguir con la política del déficit fiscal. ¿Sabés lo que vas a tener con emisión monetaria? Una explosión de pobres, más indigentes”, continuó

Según Milei, el problema de la Argentina es que se empobreció. “Entonces, lo primero que hay que hacer es no mentir con los datos”. “La discusión con vos está terminada decime cuál es el porcentaje de pobres en el segmento etario de 65 para arriba”, enfatizó.

Enseguida, el economista añadió que él “no puede discutir sobre mentiras”.

Al ser increpado por la periodista sino considera pobre a un jubilado que ganaba $ 14.068, Milei decidió pedir con urgencia una tableta para chequear los datos del Indec.

“Decime ¿cuál es la línea de la pobreza? No sabés cuál es la línea de la pobreza y hablás de la pobreza. Dame, dame que yo voy a bajar el informe del Indec. No se puede estar haciendo todas estas estupideces todo el tiempo”, fustigó el economista.

Fue entonces cuando el conductor del programa Eduardo Battaglia le pidió que no descalificara a su compañera, pero Milei prosiguió.

“Vení, dame la tableta. Quiero humillarla públicamente”, remarcó. Y enseguida continuó con su monólogo. “Lo único que me importa acá son los datos. Basta de las mentiras, me pudrí de las mentiras”, remarcó.

El economista adelantó que el plan que impulsará el Gobierno de Alberto Fernández será similar a muchos que fracasaron a lo largo de la historia del país.

“Acá están los datos. Línea de indigencia $ 4.596; Canasta básica total, $ 11.000. Listo”, remarcó.

Pese a que Battaglia le pidió en reiteradas ocasiones un pedido de disculpas a Salguero por “los modos utilizados”, Milei fue tajante: “No porque está mal. Que me diga el número de pobres del Indec. Sino lo dicen, ahora lo voy a decir yo. Yo no voy a pedir disculpas por decir la verdad”.

En ese sentido, el economista insistió que no iba a pedir disculpas porque ese modo de hablar es “su estilo”.

“Es el desprecio por los datos. Ya está, se terminó la discusión. Si dice que no tengo por qué mirar los datos. Ya está. Yo no discuto por apreciaciones personales, discuto números. Desconoce los números porque no dicen lo que ella quiere. Para vos los modos son el tema. Está bien. Pero para mí lo importante es el contenido. Yo no ando mintiendo sobre los datos”, completó Milei.

Cuando Battaglia sostenía que ese era el final del bloque ya que no le sumaba nada al programa, la cámara enfocó al lugar donde estaba Milei sentado. Pero el economista ya no se encontraba sentado.

Luego de un corte, Salguero reiteró que existen en la Argentina 2,5 millones de jubilados que reciben por ley un haber mínimo de $ 14.068. “Esos son números. Son datos. Esa es una estadística del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentina). Nadie puede vivir con ese dinero con el nivel de inflación que existe en la Argentina. Corre por mi cuenta decir que hay jubilados que viven bajo la línea de pobreza y eso no me lo puede decir nadie. Ni Javier Milei”, completó Salguero.