Milei polémico: “Cada día está más cerca mi llegada al Banco Central”

Javier Milei siempre consigue dar la nota. Por un tuit, una pelea o una aparición televisiva. En esta ocasión, el verborrágico economista consiguió estar en el ojo de la tormenta luego de augurarse un futuro promisorio.

¿Por qué? Durante una extensa entrevista en el programa Conexión Abierta, Milei aseveró que “cada día está más cerca mi llegada al Banco Central”.

“Claramente tengo buenas expectativas. Están haciendo todo… ¿Usted cree que los políticos si a Diego Giacomini, Mariano Fernández y a mí nos van a dar el Banco Central de puro gusto?...¿para que lo cerremos?...Bueno, pero sí pueden hacer cosas para que eso efectivamente ocurra…que es hacer todo mal”, enfatizó.

En ese contexto, Milei descargó su furia contra el actual Gobierno. “Tiene una productividad para hacer las cosas mal que es fenomenal”.

“En apenas quince días generó 16 tipos de cambios para el dólar. Ahora hay uno nuevo. Depende de cómo uno viaje es el tipo de cambio que uno pague. Incluso ahora hay dólar político”, remarcó.

El economista explicó que “dentro de esta película en la que hacen todo mal, los econochantas afines están muy contentos y piensan que está todo bárbaro”.

“No se dan cuenta que en realidad esa aparición de tipos de cambio múltiples es un sinónimo de un mal funcionamiento del sistema. Claro, pero no entienden los síntomas vamos a esperar que entiendan las causas esta manga de pelo..udos. Son patéticos”

Sobre la deuda

“Argentina para repagar su deuda necesitaría un superávit primario de 3 puntos y medio del PBI. Argentina con el paquetazo que mandó. Si le sale bien, alcanzaría el superávit primario. Es decir, nulo. Con lo cuál está todavía a 3 puntos y medio”, remarcó.

Milei añadió: “¿Pero qué es lo que pasa? Este paquetazo lo que implicó fue un aumento de la presión fiscal. Consecuentemente, la economía argentina no crece por la presión fiscal desde 2011. En términos Per Cápita estamos hasta 15% abajo. Y en términos Per Cápita tenemos el mismo PBI que en 2007. El gran problema de la Argentina es que tiene desde hace 13 años el mismo PBI Per Cápita”.

Resaltó que la economía argentina no crece porque tiene un problema grave. “Como la economía no crece, no necesitás el 3.5 por ciento, sino que necesitás el 8% del PBI, de superávit primario. Y claro, no te da”, advirtió.

“Esta gente (la actual administración) no está dispuesta a bajar la presión fiscal. Es más, es absolutamente perverso el mecanismo por el cuál ellos dicen que vamos a crecer. ¿Cuál es el punto central? Esta gente no quiere pagar”, explicó.

Milei detalló que durante los primeros cuatro años del kirchnerismo, la economía se expandía al 8% anual y generó una inflación promedio de 10%.

“Ellos dicen que no pagan la deuda, que vuelcan los recursos a la economía doméstica y después de eso la empezamos a pagar. Eso no es así. El kirchnerismo no tuvo crecimiento sino una recuperación cíclica, le dieron expansión a la demanda”, expuso.

Desestimó que económicamente los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner hayan sido distintos. “Fueron exactamente iguales, solo que las circunstancias fueron distintas”.

“En el segundo período, la expansión de la economía bajó a 4%, y la inflación trepó al 20%. En el tercer período “K”, la economía se expandió 0 y la inflación trepó al 30%. Bueno, con Macri cayó y la inflación promedio se fue al 45%, precisó.

Según Milei, el problema surgió porque “se comió el capital, la economía se contrajo y ahora se trata de una economía mucho más pobre”.