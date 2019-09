Milei le hizo un inesperado "piropo" a Alberto Fernández y las redes no lo perdonaron

La campaña presidencial previa a la elecciones de octubre se intensifica. Y en ese contexto, cada opinión de un economista, especialista o politólogo pesa cada vez más. Sobretodo, si el encargado de brindar la opinión tiene un gran número de seguidores en alguna red social.

En esta ocasión, el economista Javier Milei sorprendió a propios y extraños con un extraño e inesperado “piropo” para Alberto Fernández, candidato a presidente de Frente para Todos.

Para el verborrágico economista, Alberto Fernández es “pragmático e inteligente”, a diferencia de la expresidente Cristina Fernández de Kirchner sobre quién afirmó posee discursos y palabras “nazis”.

Asimismo, aseveró que “le generan rechazo” muchos economistas del equipo económico del candidato presidencial que obtuvo una amplia diferencia en las PASO frente al presidente Mauricio Macri.

Mirá también Android 10: cuáles son las novedades del nuevo sistema operativo Llegó la nueva versión de Android que afectaría al 80% de los celulares del país. Qué va a cambiar y cómo no quedarse afuera.

No obstante, exceptuó en esa lista al economista Guillermo Nielsen al sostener que “me cae simpático”.

Por otro lado, consideró que la mala situación de la economía es culpa también de “el mal diagnóstico” al remarcar que “eso realimentó todos los problemas”.

“Lo que el Gobierno está es controlando el tipo de cambio para supuestamente no se le espiralice el tema de inflación y cuidar a la gente y en realidad no se da cuenta que no está viendo el verdadero problema”, aseveró el economista en una entrevista en el programa La Mirada.

Según Milei, “lo que está pasando acá es básicamente que se te está cayendo la demanda de dinero y cuando pasa eso el poder adquisitivo del dinero cae”.

“El Gobierno lo que no se da cuenta es que controla un precio, pero todos los demás se le van a estar escapando por el poder adquisitivo del dinero”, analizó al ser consultado sobre las medidas adoptadas por la administración de Macri.

“Son nefastos y mentirosos…artificialmente están controlando el tipo de cambio… Esto va a terminar con emisión monetaria, están alimentando la bomba”, completó.

Milei, fiel a su estilo, publicó en su cuenta personal de Twitter el posteó en el que se mencionan sus declaraciones. Y como era de esperarse, generó polémica entre sus seguidores y detractores.

Qué dijo Giacomini

Luego de coincidir con Milei, en que “lo peor está por venir”, el economista Diego Giacomini enfatizó que el país está “condenado” al advertir que luego de la actual crisis económica vendrán “ajustes más duros de los que hemos tenido”.

Asimismo, Giacomini aconsejó a Nielsen, cuyo nombre suena como posible futuro ministro de Economía si gana el Frente de Todos, que se “quede afuera al principio” al pronostica que “la piña macroeconómica es inexorable”.

“Argentina tiene dos grandes problemas: el default, que ya está entre nosotros como default selectivo y seguirá avanzando; y el otro es el riesgo de hiperinflación”, puntualizó.

Según Giacomini, ambos problemas “se retroalimentan” y analizó que “si uno tiene un Banco Central que está quebrado y viene quebrado, es promesa certera de más devaluación y más hiperinflación”.

Asimismo, subrayó que “la deuda se hace cada vez impagable” con las políticas económicas implementadas y resaltó que la próxima administración, “sea cual sea la camiseta, tendrá 4 años enteros de vencimiento de deuda por más de 50 puntos de PBI”.

En ese sentido, añadió que la Argentina está condenada, probablemente, a un “fracaso económico sostenido”, y en ese sentido aseguraron que lo que se viene a continuación es “el default del Fondo”.

“Patear para adelante los pagos es un default. El Fondo es un prestamista privilegiado que nunca en la historia aceptó default, entonces lo que sucede es que se viene el default más problemático de la historia, el del Fondo”, advirtió.

"Va a ser la primera vez en la historia que un país va a defaultear al Fondo… este es el último eslabón en la cadena de default y del otro lado, todo esto va a generar que la demanda de dinero se desplome a niveles subterrános”, enfatizó.

Según Giacomini, “el dólar y la inflación van a volar y esto va a tener consecuencias muy negativas en la economía real y Argentina probablemente vaya hacia una de las peores crisis de su historia porque tendrá ingredientes donde los valores de las variables socioeconómicas van a alcanzar niveles nunca alcanzados en el pasado”.