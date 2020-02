Milei le dio una "paliza" al BCRA: por qué los acusó de burros

Javier Milei volvió a quedar en el ojo de la tormenta. En esta ocasión, el verborrágico economista fustigó con dureza los anuncios realizados en el Banco Central de la República Argentina (BCRA) liderado por Miguel Ángel Pesce al definirlos como unos “ignorantes”.

Durante una extensa entrevista al programa radia Conexión Abierta, Milei leyó los párrafos de algunas de las medidas económicas dispuestas por el BCRA: "La política cambiaria también propiciará la acumulación preventiva de reservas internacionales", leyó Milei. Y enseguida disparó: "O sea con lo cual también tienen una idea del tipo real de equilibrio...son unos hdp", gritó el economista a modo de burla.

“Para conseguir objetivos se necesita por lo menos un elemento independiente de política económica. Estos tipos, a la política monetaria le asignan cinco. Son unos burros. Es como que gritan soy burro, soy burro. ¡Es una cosa de locos! Es una vergüenza”, enfatizó durante una entrevista en el programa radial Conexión Abierta.

"Primero, un instrumento lo usan para todo...yo mañana me quiero levantar a o no se quien, y bueno, voy y paso por el Banco Central y me da una mano Pesce...no sé, me va a hacer gancho con una que me gusta. Que se yo, pero lo va a hacer emitiendo dinero. Pero déjense de joder", ironizó el economista.

Por otro lado, también cargo contra los que explican que existe la inflación porque también hubo inflación en el pasado. “Voy a dar un ejemplo, supongamos que usted en el siglo 19 producía velas, usted estaba feliz, producía velas, y vino Edison e inventó la lamparita. ¡Me podés decir donde te metés la inflación inercial la… c...d…t…madre! Todo el directorio del Banco Central!”, fustigó en la entrevista, publicada también en el canal de YouTube llamado Liberales Argentina.

En otro tramo de la entrevista, Milei describió cuál fue la época en que no hubo inflación en la Argentina. “Desde que hay Banco Central, la única época que no hubo inflación fue con la convertibilidad, justamente, cuando no había controles de precios. No se dan cuenta pedazos de brutos!. Los precios se determinan por la preferencia y la escasez, no por los costos. Si son los precios los que determinan los costos y no los costos los que determinan los precios. Si los costos determinaran los precios, no habría quiebras”, agregó.

También criticó al ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, por los estudios que decidió realizar sobre la cadena de valor para tratar de entender por qué subieron los precios.

“A vos Kulfas…que está haciendo estudios sobre la determinación de la cadena de valor, para ver por qué subieron los precios. Y mandan a p..l...d..s a controlar los precios a los supermercados. En lugar de ver el problema que son ustedes la m...r..d.. que son ustedes, los políticos, van en contra de los derechos de propiedad. Lo que va a pasar será escasez. Cuando se coman el colchón, habrá escasez”, remarcó.

Milei volvió a leer: “...están muy bajos, debiéndose expandir (la cantidad de billetes emitidos) para atender la necesidad de los hogares y la producción. Con un sentido estratégico que permita atender no solo el corto sino también el mediano plazo”. “¡Es la intervención declarada!”, lamentó.

También criticó la decisión del Gobierno de emitir “para prestarle a los hogares y para prestarle a la producción”. “Pero dicen que lo van a hacer de forma estratégica. O sea, es decir, que lo van a ser a dedo. Va a ser dirigido. Es una locura. Es incendiario”