Milei contra el socialismo: el video que ya vieron más de medio millón de personas

Si bien el episodio sucedió el pasado 29 de enero, el video comenzó a viralirazarse pasados unos días.

En el programa "Mañanas nuestras", que se transmite por el canal de cable KZO con la conducción del periodista Pato Galván, estuvo como entrevistado el economista liberal Javier Milei, y la entrevista dejó varias perlitas.

Un pequeño video de ese programa se hizo muy viral en Twitter, con más de 500.000 reproducciones en esta red social (que muestra en cada contenido la cantidad de ocasiones en que fue reproducido), de acuerdo al también liberal Diego Giacomini.

En el fragmento en cuestión, Galván le dice que no tiene ganas de escuchar los insultos al socialismo pero Milei le responde que no le interesa porque "cuando al socialismo "se lo aplico en modo puro fue un fracaso en lo económico, fue un fracaso en lo social, fue un fracaso en lo cultural y además se cargó con la vida de 150 millones de seres humanos. Lo que diga un socialista, un comuninista, un zurdo de m... me lo pasó por el c..."

En otra parte de la entrevista dijo Milei que el proyecto de Juan Bautista Alberdi, bien aplicado, fue el único liberalismo que ocurrió en el país y "nos hizo uno de cinco mejores países del mundo" y después "nos mantuvo entre los primeros diez". Esto se terminó, siempre según el economista liberal, cuando llegó Hipólito Yrigoyen a su segunda presidencia. "Se hizo populista", plantea. Y luego lo sucedió un golpe fascista "de dos patas", en el que "los políticos se alían con los empresauros (sic) para cagarle la vida a la gente" porque "le paga salarios miserables porque total tiene la vaca atada", desarrolla el mediático.

Antes las duras palabras de Milei, específicamente los insultos, Galván le expresó su desagrado. "Vos te podés quedar con la cáscara o con el concepto", respondió el economista. "Mucha gente trata de vivir para que la gente esté contenta."

"Cuando describo el socialismo me quedó corto, cuando matás 150 millones de seres humanos es muchísimo peor. El liberalismo no puede matar a nadie por definición", argumentó Milei.

La entrevista completa: