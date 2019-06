Milei comparó magistralmente a los K con "chorros de supermercado" y fue viral

El economista mediático volvió a la carga con un nuevo tuit que disparó desde su cuenta de Twitter. En esta ocasión, el polémico economista hizo una comparación entre quienes roban y reparten los frutos de su actividad pero destruyen la propia fuente de riqueza. Para Milei, se trata de simples ladrones que comparten su botín, pero destruyen la origen de todo lo que roban. Luego, comentó que quienes apoyaban el robo por recibir parte del botín creen que; una vez agotada la fuente de ingresos, antes se estaba mejor.

El economista anarcocapitalista ya había tuiteado en otra ocasión sobre el concepto de "repartir la torta", al que le dedicó una dura crítica.

El tuit de Milei no pasó desapercibido y, en pocas horas, logró alcanzar la alta suma de más de 5.000 retuits (compartidos) y más de 12.000 Me gusta. Es por esto que la fuerte declaración de Milei no dejó indiferente a nadie.

Uno de los que le salió al cruce fue Daniel Ezcurra, Secretario General Partido Kolina de Provncia de Buenos Aires. El político le recordó que fue por "los liberales" que los supermercados quebraron en 2001 y que la "banda lo desendeudó, lo hizo productivo y además lo hizo crecer".

A continuación, Milei no respondió directamente al comentario pero si trato de "parásito" a su interlocutor para luego agregar que su postura era "moral" y que el robo siempre está mal. El debate siguió con una respuesta de Ezcuerra que interpeló a Milei acusándolo de trabajar para una empresa con fuertes lazos con el Estado.

El debate prosiguió y otros usuarios -outsides de la función pública- se sumaron a opinar:

Otros usuarios optaron por tomarse el comentario con humor y apostaron a compartir los infaltables memes de cada debate tuitero.