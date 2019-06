Milei calificó de “parásitos” a los políticos y el video se viralizó

El verborrágico economista liberal Javier Milei vuelve a estar en la boca de todos. En este caso, a partir de un video que un economista hizo viral en Twitter, luego de una entrevista periodística.

El encargado de viralizar los conceptos de Milei en esta ocasión fue Miguel Boggiano, MA Economics 2001 University of Chicago, dedicado a la Asesoría Financiera y profesor Behavioral Finance en Udesa y Derecho en la Universidad Torcuato Di Tella.

Boggiano, también CEO de Carta Financiera, posteó en su cuenta personal de Twitter @Miguel_Boggiano: “No me canso de ver estos dos minutos de absoluta lucidez de Javier. Si no lo vieron, véanlo ahora mismo”.

En el corte del video, Milei aseveró que los problemas de la Argentina proviene de una situación cultural y cargó con dureza contra los dirigentes políticos locales.

“Yo creo que el gran problema argentino es un problema cultural. Es decir, esta es una sociedad que está infectada de socialismo. Y lo que hay que lograr es sacar el socialismo de la cabeza de la gente. Y los principales promotores de estas ideas son los políticos”, remarca Milei.

“Te propongo que veas lo que fueron las declaraciones de Graciela Camaño. Se supone, uno de los mejores dirigentes de la Argentina. ¿Sabés contra quien van? Contra los liberales. Porque los liberales somos los únicos que le enrostramos a los políticos que ellos no son la solución, que ellos son el problema”, interpela Milei a su entrevistador, Luis Novaresio.

Según el economista liberal, “los políticos son una suerte de sociópatas que quieren hacernos creer que nosotros somos inválidos mentales, inválidos en todos los sentidos, porque no podemos vivir sino fuera por ellos. En realidad, los que no pueden vivir sin nosotros son ellos”, agregó.

“Es decir, si el país se separara entre los que producimos de un lado y del otro lado queda la mierda de los políticos, los sindicalistas, todo este conjunto de parásitos se hunde, se muere”, enfatizó.

“Separemos a la Argentina en la Argentina del Norte y Argentina del Sur. Los que estamos dispuestos a laburar nos vamos a la parte más pobre del país. Le dejamos Vaca Muerta. Aún cuando les dejáramos todo se van a hundir estas ratas porque no sirven para nada”, propuso.

“En cambio los que laburamos, que sabemos ganarnos la vida, nos va a ir bien. Nosotros somos gente de bien, gente que labura. No vivimos abogando por el odio, la envidia, el resentimiento, el robo, el trato desigual de la ley que es esa inmundicia de la Justicia Social, que es lo más injusto que existe. Porque implica robarle a una persona el fruto de su trabajo para dárselo a quien a mí se me da la gana. ¿Pero de dónde salió esta manga de sátrapas?”, remarcó.

Según Milei, en todo ese proceso, los políticos “no solo que destruyeron la economía” sino que también “empobrecieron a la gente”. “Desde el año 70 hasta ahora el Estado se triplicó y multiplicaron por 6 el número de pobres. ¿Y sabés quiénes fueron los únicos que progresaron acá? Los políticos. Entonces, ¿quieren quedarse en este país? ¿Saben qué? Tienen que identificar a los enemigos. Y los enemigos son los políticos”, añadió.

“Hay que ir contra los políticos. Ellos son nuestros enemigos, ellos son los que nos hunden en la pobreza, ellos son los únicos que progresaron con este verso de la Justicia Social y la redistribución de ingresos. La verdadera redistribución del ingreso fue de los que laburamos a los parásitos de los políticos”, completó.