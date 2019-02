Miguel San Martín, el ingeniero argentino que llegó a Marte, reconocido en EE.UU.

Los científicos argentinos tienen un talento innato para destacarse en diferentes ámbitos. Quizá sea por tener que esforzarse muchas veces más del doble respecto a otros pares del mundo para adquirir los conocimientos deseados. O llegar al lugar donde siempre soñaron estar.

Miguel San Martín llegó a Estados Unidos con apenas 19 años. Y sin saber hablar bien inglés. Sin embargo, tenía un sueño-objetivo por el cual estaba decidido a esforzarse al máximo: trabajar en la NASA.

Así, pese a arrancar en desventaja, el argentino fue perseverante y pudo cumplir su sueño. Incluso, creó un sistema de navegación que llevó a varias misiones espaciales al planeta Marte.

Miguel nació el 6 de junio de 1969 en una chacra de Villa Regina, en Rio Negro. Se mudó a Palermo y estudio en el colegio Pio IX. En 1978 viajó a los Estados Unidos para estudiar inglés y poder ingresar a la universidad de Cornell, en Nueva York. Sin embargo, no ingreso por sus limitaciones con el idioma.

Pese a su decepción San Martín continuó estudiando para perfeccionar su inglés y probarse en otra institución. Así, consiguió que la Universidad de Siracusa lo aceptara. Pese a no ser un genio, su perseverancia le permitió recibirse de ingeniero en cuatro años.

Su siguiente paso en el mundo del estudio fue en el Massachusetts Institute of Technology (MIT), donde hizo una maestría en aeronáutica y astronáutica.

A los 26 cumplió su sueño de trabajar en la NASA, lugar donde participó de cuatro misiones espaciales. Trabajó en las misiones Mars Pathfinder (1997) como Jefe de Ingeniería,​ Mars Exploration Rovers Spirit y Opportunity (2004) y Mars Science Laboratory Curiosity (2012). Además, fue asesor en las misiones Topex, Mars Polar Lander,​ Deep Impact y Phoenix.

Actualmente vive en San Gabriel, California, cerca de la ciudad de Pasadena, junto a su esposa norteamericana y dos hijas.

Luego de 40 años radicado en Norteamérica, San Martín es ingeniero jefe de la Sección de Guía y Control en JPL (Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA) y acaba de conseguir un nombramiento que lo llena de orgullo. La Academia Nacional de Ingeniería eligió a 86 nuevos miembros y 18 miembros extranjeros. San Martín ocupa uno de esos 18 puestos, según conformó el CD del Presidente de la NAE (Dan) Mote, Jr.

En síntesis, la elección a la Academia Nacional de Ingeniería se encuentra entre las distinciones profesionales más altas otorgadas a un ingeniero.

“La membresía de la academia honra a aquellos que hicieron contribuciones sobresalientes a "investigación, práctica o educación de ingeniería, incluidas, cuando corresponde, contribuciones significativas a la literatura de ingeniería" y "a la vanguardia de los campos de la tecnología nuevos y en desarrollo, logrando importantes avances en los campos tradicionales de ingeniería, o desarrollo / implementación de enfoques innovadores para la educación en ingeniería", destaca un comunicado emitido por la entidad con sede en Washington.

Con estos nuevos nombramientos, la membresía total de los Estados Unidos llega a 2,297 y el número de miembros extranjeros a 272.

Los individuos de la clase recién elegida serán admitidos formalmente durante una ceremonia en la reunión anual de la NAE en Washington, DC, el próximo 6 de octubre de 2019.

“A continuación se incluye una lista de los miembros recién elegidos y los miembros extranjeros, con sus afiliaciones principales en el momento de Elección y breve exposición de sus principales logros en ingeniería”, detalla el informe.

¿Qué hizo San Martín para merecer la distinción?

Según la breve descripción realizada por La Academia, el argentino, ingeniero jefe, orientación, navegación y control, Laboratorio de Propulsión a Chorro, Pasadena, California, fue nominado por sus “contribuciones técnicas y liderazgo en orientación, navegación y control que llevan a la entrada, descenso y aterrizaje exitosos de Marte”.

¿Qué dijo Miguel San Martín?

En su cuenta personal de Twitter, el argentino expresó su orgullo por el nombramiento con indisimulable satisfacción.

“Quiero compartir que me han elegido como miembro de la Nat’l Academy of Engineering. Es un gran honor y estoy tan agradecido con la Academia y las personas que me nominaron. No estoy seguro de merecerlo, pero haré todo lo posible para honrar esta distinción”, remarcó San Martín en su posteo.