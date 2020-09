Miedo por un nuevo "corralito digital": es la opción que más usan los argentinos y se puede terminar

Las nuevas restricciones a la compra de dólares, que ahora también involucra el comercio exterior y la adquisición de dólar en el mercado a las empresas como así también a la adquisición de dólar ahorro, volvieron a generar polémica e incertidumbre. Ante este escenario, muchos argentinos vuelven a volcarse a las criptomonedas como una alternativa viable tanto de ahorro como de escape a ciertas regulaciones que solo afectan por el momento el dinero fiat tradicional.

Las criptomonedas son una alternativa viable porque permiten almacenar valor en un activo que está alejado de las fuertes fluctaciones devaluatorias del peso y, además, está mucho menos regulado que la compra de divisas que tienden a sostener su valor como el dólar.

Son muchos los argentinos que están interesados en las criptomonedas para intentar escaparse del peso. Las criptomonedas desde hace ya un tiempo son una alternativa viable para acceder a valores alternativos al peso y que no están tan fuertemente regulados como la compra de divisa extranjera. Según un reciente estudio del Center for the Governance of Change (CGC) de la IE University, de España, un 79% de los argentinos encuestados estarían dispuestos a adquirir una moneda digital. De acuerdo al trabajo, los ciudadanos de países con menor confianza social en los bancos centrales estarían más dispuestos a acoger nuevas monedas digitales emitidas por instituciones alternativas.

Dentro de esta categoría, las que más crecieron son las llamadas "stablecoins". Las stablecoins o monedas estables han ganado más protagonismo en el espacio de las criptomonedas, impulsadas particularmente por la caída de los precios de los activos criptográficos después del corralito de 2017. Esta caída causó un cambio fundamental en la mentalidad de los inversores, ya que comenzaron a buscar criptomonedas con una mayor estabilidad.

En su sentido más simple, una stablecoin es una forma de moneda digital que proporciona estabilidad de precios mediante el respaldo de un activo de reserva. Las criptomonedas se han vuelto populares a lo largo de los años. Pero, cuando la mayoría de la gente habla de activos criptográficos, piensan en Bitcoin, ETH, XRP y algunos otros. El problema con este conjunto de activos es que son altamente volátiles. Las criptomonedas que mantienen una paridad con la cotización del dólar, conocidas en el mercado como “criptodólares” o “stablecoins”, son las alternativas que más están creciendo entre los ahorristas por la seguridad que brindan ante la volatilidad de Bitcoin. En los últimos 12 meses la actividad del criptodolar creció un 800% dentro de los movimientos de la industria de los criptoactivos, y solamente en marzo de este año se transfirieron US$ 50 mil millones de criptodolares sobre distintas plataformas de blockchain.

Las razones del crecimiento del interés de los ahorristas en los criptodolares tiene que ver, además, con 3 factores clave:

La paridad con el dólar - su cotización va prácticamente 1 a 1 - lo cual facilita el ingreso al mundo de las criptomonedas para aquellos que no se animaban después de ver la fluctuación del Bitcoin.

Al tener su cotización “atada” al valor del dólar, es un resguardo de valor seguro que además puede ser invertido en los productos de inversión de finanzas descentralizadas de mayor simpleza para el usuario común, que tienen rendimientos entre el 1 y 2 % anual en la moneda estadounidense.

Es una herramienta de alta eficiencia para aquellos que necesitan enviar divisas al exterior debido a la facilidad, rapidez y bajo costo con que pueden ser transferidos.

La popularidad de las stablecoins llevó a que aparezcan muchas y de diversas cualidades en el mercado.

Augmint

Es una stablecoin colaterizada en moneda fiat, específicamente, euros. La valoración es 1 a 1.

DAI

Es la criptomoneda que tiene paridad 1 a 1 con el dólar, es descentralizada y respecto a la governanza de la organización MakerDAO.

Digix

Una stablecoin pareada con el oro. Está programada sobre ethereum y un Digix corresponde a un gramo de oro.

EOSDT

Está basada en tecnología EOS y permite el desarrollo de dAPPs.

Gemini Dolar

Al igual que DAI, es una criptomoneda con valor tendiente a 1 dólar. No es descentralizada.

TrueUSD

Otra criptomoneda atada al valor del dólar con relación 1 a 1.

USD Coin

Se trata de un token ERC-20 en Ethereum que está pareado con el dólar.

WBTC

Una stable coin colaterizada con Bitcoin.

Sobresaturación del mercado

El Banco Central Europeo advirtió a la comunidad global sobre los riesgos de las llamadas "corridas de stablecoins". De manera análoga al término "corridas bancarias" en el sistema financiero tradicional, las corridas de stablecoins podrían ocurrir si los usuarios finales pierden la confianza en el emisor o en su red, escribió el BCE en un informe del 22 de septiembre.

En las finanzas tradicionales, una corrida bancaria ocurre cuando un gran número de clientes retiran sus depósitos simultáneamente por preocupaciones sobre la solvencia del banco. A medida que más personas retiran sus fondos, aumenta la probabilidad de un default, lo que provoca más retiros. El BCE continúa diciendo que, durante dicha carrera, algunas partes del acuerdo de las stablecoins podrían dejar de funcionar de una manera similar a la observada en la crisis financiera mundial de 2007, cuando se suspendió el canje de vehículos de estabilización.

Para la entidad europea, hay razones para pensar que podría darse una corrida bancaria digital. El informe apunta a los ciberataques al sistema o el robo de billeteras, así como las dudas de los clientes sobre el valor de las stablecoins. "Esta constatación podría desencadenar reembolsos sustanciales de stablecoins que podrían amplificarse hasta el punto de que los usuarios finales conciban erróneamente los holdings de stablecoins como un sustituto de los depósitos bancarios", dijo el BCE en el informe. Las corridas de stablecoin también pueden ocurrir cuando el acuerdo de stablecoin promete un valor fijo de las mismas como algunos fondos tokenizados. En este caso, el emisor de las monedas será responsable de cubrir todas las pérdidas derivadas de la inversión, incluyendo las pérdidas por fluctuaciones del tipo de cambio, dijo el banco.

En estos escenarios, la liquidación masiva de activos provocaría efectos de contagio negativos en todo el sistema financiero mundial, afirmó el BCE. Dado que el mercado de las stablecoins ha crecido enormemente en 2020, una posible carrera de stablecoins podría ser un gran impacto para la comunidad cripto a nivel mundial. Tether (USDT), la principal stablecoin por capitalización de mercado, representa más de $42 mil millones en operaciones diarias, que es aproximadamente el doble que Bitcoin (BTC) al momento de publicar esta nota.