Microsoft "despoja" a Amazon de un contrato de u$s 10.000 millones con "ayuda" de Trump

El contrato para desarrollar la nube digital del sistema defensivo de EE.UU. se convocó hace dos años, y desde entonces se convirtió en uno de los más codiciados para los gigantes tecnológicos. Y aunque el favorito para obtenerlo era Amazon, fue finalmente Microsoft la que se quedó con el negocio.

El convenio para crear la Empresa Conjunta de Infraestructura de Defensa (Jedi, por sus siglas en inglés) tiene un presupuesto estimado de u$s 10.000 millones y está destinado a hacer que el Departamento de Defensa sea mucho más hábil y avanzado en términos tecnológicos y digitales, según informa BBC. Al conocerse la novedad, desde Amazon se declararon "sorprendidos" por la decisión, aclarando en un comunicado que "un análisis enfocado solo en comparar las ofertas hubiera llevado a una conclusión diferente".

Pero el Pentágono señaló que había ofrecido un "trato justo" a cada uno de los concursantes, entre los que también estaban Oracle y Google (aunque en este último caso se retiró hace un año). La empresa de Jeff Bezos, que tiene 10 días para apelar la decisión, señaló además que está evaluando sus opciones después de conocerse el veredicto a favor de la competencia.

Desde un principio, Amazon Web Services, un departamento de Amazon especializado en estos servicios, fue considerado el favorito para quedarse con el contrato de Jedi -el más grande en tecnología digital de la historia del ejército de EE.UU.-, debido a que tiene una capacidad de almacenamiento de datos más amplia.

De hecho, Amazon controla casi el 40% del sector en EE.UU., mientras que Microsoft solo llega al 15%, y además de tener albergado todo el contenido de Netflix, desde hace años ofrece también un servicio similar a la CIA.Pero Bezos, además de ser el dueño de Amazon es el propietario del diario The Washington Post, que ha mantenido una línea muy crítica con el presidente Donald Trump, quien lo tacha constantemente de hacer "fake news". Varios analistas señalan que este enfrentamiento puede haber influido en la decisión.

"He recibido fuertes quejas sobre el contrato del Pentágono y las aspiraciones de Amazon", dijo el mandatario estadounidense en julio pasado.Por esa razón es que muchos observadores señalaron al presidente Trump como el responsable de que Amazon no se quedara con la adjudicación."Está claro que el presidente de Estados Unidos no quería que este contrato se adjudicara a uno de los competidores", le dijo Franklin Turner, abogado de la firma McCarter & English, al diario The Washington Post.

"Como resultado es bastante probable que veamos una serie de reclamos y apelaciones a la decisión basados en que el proceso no se llevó a cabo en igualdad de condiciones", agregó el experto. En esto está de acuerdo Dan Ives, gerente de la firma especializada Wedbush Securities, quien también señala que será un "cambio de paradigma" para Microsoft.

La adjudicación de un contrato de esta magnitud impulsará el precio de las acciones de Microsoft y "traerá implicaciones financieras positivas para la compañía en los años venideros", dijo Ives a la BBC. El Departamento de Defensa desea reemplazar su antigua red de computadoras por un sistema de nube digital simple y único, donde puede controlar sus contenidos.

De acuerdo al contrato, Microsoft deberá proveer análisis basados en inteligencia artificial y alojar y manejar secretos militares clasificados, entre otros servicios. Se espera que Jedi le dé al ejército de EE.UU. un mejor acceso a la información desde cualquier campo de batalla en el mundo.