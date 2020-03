Microsoft creó un rastreador de casos de coronavirus: qué muestra

Microsoft presentó un mapa interactivo para seguir en tiempo real la evolución del coronavirus. La herramienta es gratis y tiene en cuenta la variable de casos totales, personas recuperadas y víctimas fatales: lleva cómputo desde el inicio del coronavirus hasta hoy. Hasta cuenta con una herramienta extra de sintomatología. Fue desarrollado por el motor de búsqueda Bing, de Microsoft.

Track confirmed cases of COVID-19 around the globe with Bing