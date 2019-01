Miami por $ 6000: qué hacer y cómo actuar cuando las aerolíneas se equivocan

Las “tarifas error” aparecen cada tanto y son difíciles de creer, sin embargo, son reales y hay que actuar rápido antes de que desaparezcan. Sin ir más lejos, el lunes pasado apareció la noticia en muchos blogs y el rumor corrió rápido: pasajes a Miami por tan solo $ 6485 finales ida y vuelta, desde Buenos Aires.

Algunos afortunados, aquellos que no lo pensaron ni un segundo, llegaron a emitir y podrán viajar a esta ciudad del sur de la Florida por mucho menos de lo que sale un pasaje a precio regular (entre los u$s 600 y u$s 800).

La tarifa, aunque muchos dudaron, era real y estuvo vigente sólo por un par de horas hasta que la aerolínea (Latam, en este caso) la dio de baja de su plataforma.

Algunos (pocos) me contaron que pudieron agarrar la promo locura de ayer a Miami... pero otros no lo creen.

Algunos (pocos) me contaron que pudieron agarrar la promo locura de ayer a Miami... pero otros no lo creen.

“Este tipo de ‘tarifas error’ son grandes excepciones que pueden darse en el año y resultar las mejores vacaciones o tan solo una ilusión devenido en dolor de cabeza”, señalan desde el blog Promociones Aéreas, uno de los primeros en dar cuenta de esta gran oferta.

Estas tarifas a precios irrisorios, como por ejemplo Cancún a $ 4000 u Orlando por $ 5000, aparecen muy cada tanto y generalmente son causadas cuando personal de una compañía aérea comete un error al cargarla. Muchas veces, al darse cuenta, son rápidamente corregidas.

“Este tipo de tarifas son casos muy particulares, dónde evidentemente hubo un error en la carga del precio (sea por el motivo que sea), pero creo que pueden aprovecharse para seguir viajando más barato todavía. Justamente como son algo excepcional, ocurren muy pocas veces en el año” explica Matías Mute, cofundador del blog.

Para el especialista en vuelos baratos, hay algunos consejos para tener en cuenta al momento de buscar ofertas o esperar encontrar buenos precios para viajar.

Activar notificaciones de blogs que suelen buscar ofertas aéreas para recibir la oferta en el momento en que se publica. Estas tarifas error pueden durar horas o minutos y es imposible saberlo de antemano .



. Ante tanta demanda, suele suceder que se colapsen los servidores de las agencias o aerolíneas porque hay mucha gente ingresando al mismo tiempo, esto retrasa todo el proceso, y genera que tampoco se pueda ver ese precio cuando todo se normaliza.



porque hay mucha gente ingresando al mismo tiempo, esto retrasa todo el proceso, y genera que tampoco se pueda ver ese precio cuando todo se normaliza. Emitir apenas se recibe la alerta de la tarifa excepcional, sin pensarlo dos veces. La mayoría de las veces no hay tiempo de preguntar nada a casi nadie.



de la tarifa excepcional, sin pensarlo dos veces. La mayoría de las veces no hay tiempo de preguntar nada a casi nadie. Tener flexibilidad en las fechas. Luego pensar en el clima, el alojamiento y otras cuestiones.



en las fechas. Luego pensar en el clima, el alojamiento y otras cuestiones. Tener a mano siempre alguna tarjeta de crédito con limite disponible y el número del pasaporte (además de vigencia y contar con visa si es necesario).



y el (además de vigencia y contar con visa si es necesario). Intentar emitir sólo en agencias conocidas o directamente en la página de la aerolínea, evitando las agencias del extranjero que son poco confiables muchas veces porque cobran en dólares, tienen cargos encubiertos y la atención post venta suele ser de baja calidad, lo que dificulta el trato ante un reclamo.



evitando las agencias del extranjero que son poco confiables muchas veces porque cobran en dólares, tienen cargos encubiertos y la atención post venta suele ser de baja calidad, lo que dificulta el trato ante un reclamo. A veces, después de todo el proceso, la reserva puede ser cancelada. Esto puede pasar porque desde la aerolínea se dieron cuenta del error y evitan así que sigan comprando a una tarifa que no es real. Si pasa esto, no enojarse, ya que después de todo es un viaje que no se esperaba realizar y sólo se perdió tiempo intentando.

Durante el año pasado hubo casos en que compañías publicaron tarifas a precios irrisorios y después cancelaron los pasajes emitidos. Por ejemplo, en marzo de 2018, United ofreció pasajes desde Santiago de Chile a Australia a menos de $ 4000, pero un tiempo después canceló la oferta, devolvió el dinero e informó a los pasajeros que se había tratado de un error.

