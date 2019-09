Mercado Libre remata productos y ofrece descuentos de hasta 60%

El sitio de e-commerce Mercado Libre creado por Marcos Galperin lanzó una campaña promocional que ofrece descuentos de hasta 60% como parte de los festejos por su vigésimo cumpleaños.

La promoción se llama Cyberfest y ofrece. además, una financiación de hasta 18 cuotas sin recargo con tarjetas de crédito de Scotiabank.

Entre los rubros destacados aparecen celulares, con ofertas de hasta 30%, TV y audio (35%), computación (35%), climatización (20%), refrigeración y cocción (30%).

También aparecen rubros como calzado (60%), productos deportivos (50%), dormitorio (40%), y living y comedor (30%).

A continuación un breve punteo con algunas de las ofertas más destacadas

Smartphone Xiaomi Note 7: memoria RAM de 4gb, almacenamiento interno de 64gb, cámara dual -48 megapíxeles (MP) y 5MP-. Su precio es US$ 299, pero con el descuento (de 22%) se consigue por US$ 231. Si se elige pagar con 18 cuotas, cada una cuesta $ 474,96 cada una.

Smarphone Huawei P30: memoria RAM de 4gb, almacenamiento interno de 128gb. Su precio es US$ 370, pero con el descuento (de 12%) se consigue a US$ 333. Si se opta por 18 cuotas, cada una cuesta $ 685,69 cada uno.

Smart TV JVC: pantalla de 50 pulgadas, con procesador Quad Core, y sistema operativo Android 7. Su precio alcanza los US$ 799, pero con el descuento (de 40%) se consigue a US$ 477. Si el interesado opta por 18 cuotas, deberá desembolsar $ 980,77 cada una.

Notebook HP i3, de octava generación: posee un disco de 1 terabyte, y memoria RAM de 20gb. El precio de lista es de US$ 527, pero con descuento llega a US$ 469. Scotiabanka ofrece además un 10% de descuento extra y el valor llega a los US$ 422. En caso de pagar en 18 cuotas, el valor asciende a $ 964,32 cada una.