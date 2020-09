Medio año de sueldo: el increíble precio de la PS5 que desnuda lo peor de la economía argentina

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial del gaming alrededor del planeta, a partir de la mayor cantidad de horas que millones de personas debieron permanecer en sus casas por las medidas de aislamiento y distanciamiento social. Y la Argentina no fue la excepción.

En ese contexto, el gigante japonés Sony jugó durante buena parte del año a generar misterio antes de la salida de la PlayStation 5 (PS5), la esperada videoconsola de nueva generación. En medio de los rumores cruzados y las especulaciones, su mayor competidor, Xbox, anunció la adquisición de una icónica desarrolladores de videojuegos. De la mano de Microsoft, desembolsó unos US$ 7.500 millones para fusionar a Bethesda con el equipo de Xbox. Esto le permitió acceder a la propiedad de títulos como Fallout y The Elder Scrolls.

Así, se recrudece la pelea por conseguir la mayor cantidad de títulos exclusivos, uno de los diferenciales más importantes que pueden ofrecer las consolas dado que el apartado técnico de ambas máquinas es relativamente similar.

El tema del precio de la PS5 fue motivo de controversia durante los últimos meses. Sony primero confirmó las vacaciones del hemisferio norte de 2020 como la fecha oficial para el lanzamiento de la PS5. Sony no precisó "cuándo" es la fecha del lanzamiento de "Holiday 2020" y se dijo que supuestamente sería lanzada el 20 de noviembre de 2020 en América del Norte, y costaría 499 dólares. El supuesto precio y la fecha de lanzamiento de la PS5 eran realistas.

Esta misma fecha fue vista en un listado de Amazon Francia para la consola PS5 que apareció brevemente el 15 de junio antes de ser retirada. Los listados de los minoristas a menudo usan información de marcador de posición, por lo que esto no prueba la fecha del 20 de noviembre para la PS5, pero está empezando a parecer probable.

Sin saber exactamente lo que se ofrece, es imposible predecir con exactitud cuánto costará la PS5. Teniendo en cuenta que la PS2 que cuesta en torno a los 239 euros, la PS3 425 y la PS4 365 libras esterlinas, se puede suponer que Sony se mantendrá su precio en torno a los 400 euros en cuanto a la PS5. Otro factor a tener en cuenta para entender el precio es que Sony lanzará una PS5 Digital Edition, que será más barata ya que no viene con la unidad de disco Blu-ray de 4K, similar a la Xbox One S de Microsoft: All-Digital Edition de Microsoft.

El contexto internacional tampoco ayuda. Sony declaró en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal que el precio de la PS5 podría estar inflado debido a los aranceles propuestos para los productos importados a los EE.UU. desde China.

Finalmente, la empresa confirmó recientemente que la consola sale a la venta el 12 de noviembre en algunos países (México, Japón, Estados Unidos y Europa) y el 19 de ese mismo mes en todo el mundo. Aunque el anuncio de Playstation Argentina avisa que estará recién a la venta en diciembre en el país.

¿Cuándo va a costar en Argentina?

"La comunidad local podrá adquirir a un precio sugerido de preventa de $ 99.999. La consola PlayStation 5, su edición digital a un precio sugerido de $ 75.999.- y $ 9.299.- para el control Dual Sense. Durante los próximos días tendremos más información acerca del inicio de la preventa", explicó la división local de Sony.

El comunicado oficial anuncia que:



PlayStation lanza en Argentina en diciembre su esperada consola de videojuegos PlayStation 5, con la cual el gigante japonés busca dar un salto en la nueva generación de consolas ofreciendo una experiencia mucho más inmersiva a la comunidad gamer con la incorporación de nuevas capacidades técnicas de la consola y su control.

La consola estará disponible en 2 ediciones: PlayStation 5 con una unidad de disco Blu-ray Ultra HD y PlayStation 5 digital edition sin la unidad de disco. No obstante, las especificaciones y performance son las mismas para ambas consolas que estarán disponibles en Argentina a finales de este año.

Con este lanzamiento acompañarán accesorios y próximamente juegos para PS5™. La lista de juegos destacados en el showcase incluyeron: Marvel's Spider-Man: Miles Morales (Insomniac Games), Demon’s Souls (Japan Studio) y God Of War: Ragnarok (Santa Monica Studios), junto a otros títulos de la mano de desarrollados por los principales creadores de videojuegos de la industria.

Con la membresía PlayStation Plus Collection (exclusiva de PS5) se podrá acceder a una librería de juegos emblemáticos como Last of Us Remastered, God of War IV, Detroit: Become Human y The Last Guardian, entre otros.

Además, este lanzamiento incorporará nuevos accesorios que maximizan la experiencia inmersiva, como los auriculares inalámbricos Pulse 3D que poseen 2 micrófonos incorporados y son los encargados de proveernos el audio 3D de la consola. Una cámara HD con lentes dobles en calidad 1080p, para que los jugadores transmitan sus juegos junto con momentos épicos en ellos, y el control DualSense, con micrófono integrado y la gran incorporación de la retroalimentación háptica y gatillos adaptativos que ofrecerán sensaciones más reales en las manos.

Argentina será uno de los países más caros para comprar el dispositivo. Calculando un precio en pesos de $ 100.000 para el modelo con unidad de almacenamiento, se estima que se necesitarán 6 sueldos enteros para acceder a la consola. Mientras que en Chile se necesita un tercio de eso, 2 meses. El peor país, sin embargo, será Venezuela: 47 años de trabajo para comprar la consola.