Mateo Salvatto: "Mi generación no tiene algo en qué creer"

Mateo Salvatto (21), el emprendedor argentino, saltó a la fama por desarrollar “Háblalo”, una aplicación que apuesta a la inclusión "rompiendo las barreras de la comunicación". El objetivo del joven era solucionar dificultades que personas sordas viven a diario a la hora de pedir una indicación en la calle, ir al médico o a hacer compras. Háblalo hoy en día asiste a más de 100.000 personas con discapacidad pero el emprendedor va por más: a principios de octubre, la compañía de recursos humanos y videojuegos Nawaiam, contrató a Salvatto para trabajar como asesor. El emprendedor dijo a Infotechnology que su objetivo es “patear el tablero en el rubro de la gestión de recursos humanos, modernizando, eficientizando y humanizando esta industria tan tradicional”.

Ayer, participó del programa Ya somos grandes de Todo Noticias y sus dichos se volvieron virales. Habló sobre los jóvenes, la importancia del desarrollo de la ciencia y tecnología del país y la inclusión. "Mi generación no tiene algo en qué creer. No hay una esperanza de proyección de futuro para permanecer en la Argentina. Me duele porque veo el país del progreso que podría existir. No hay esperanza de proyección de futuro para permanecer en el país, y eso a mí me mata", sostuvo.

“El problema es que muchas veces los que toman las decisiones y de encaminar o marcar el ritmo, piensan como si estuviéramos en el siglo XX, con herramientas del XIX en el siglo XXI y tenemos que mirar para el siglo XXII”, explicó.

Mateo está cansado que “el país tenga todas las de ganar y siempre pierda”. “Tenemos que pensar y defender ideas a largo plazo que logren que nuestro país se construya mirando hacia el futuro“, agregó.

“Me parte el alma porque es un país que tiene todas las de ganar y pierde, más que nada en el ámbito de la tecnología y la ciencia, pero a la vez esto de que constantemente estamos con la cabeza enterrada y nunca la sacamos para mirar 10 minutos hacia adelante. Eso es lo que más duele. Nos imposibilita crear un país con una mínima proyección de futuro. Pensamos en los 10 minutos que nos quedan y no en los 10, 15 años que vienen, que es el país que le va a tocar a las nuevas generaciones”.

“El problema es que la Argentina siempre se va a los extremos y los caminos en general son por el medio. O es todo con mérito sin ayuda de nadie, o es con ayuda de toda la gente sin mérito propio. Y no es así. A nivel nacional, mi generación no tiene en nada en que creer. Me duele ver la guerra constante que tenemos los argentinos, no nos podemos poner de acuerdo con nada. En Argentina polarizamos todo: la ley, la justicia, la democracia, la educación, con tal de responder a corrientes políticas, no importa cuál”, apuntó.

“Tenemos que pensar y defender ideas a largo plazo que logren que nuestro país se construya a futuro. Estamos atrás de personas que no son la respuesta ni de un lado ni del otro, y en el medio estamos la gente de a pie que quiere laburar y llegar tranquilo a fin de mes y vivir tranquilo su vida”.

Lo que arrancó en diciembre de 2016, en la habitación de Mateo, ahora se convirtió en una startup que emplea más de nueve personas. Su empresa se llama Asteroid Technologies. El centro es la aplicación, que ya utilizan más de 100.000 personas en todo el mundo que la usan para comunicarse sin necesidad de estar conectados a internet.

La compañía se sostiene gracias a que trabajan dándole servicios a organizaciones y empresas públicas y privadas que necesitan trabajar con personas con problemas para expresarse. El proyecto fue reconocido por el MIT, la Cámara de Diputados de la Nación y la Universidad de Pekín, que la eligió como el mejor proyecto social de 2018.

Salvatto continúa su labor como director general de su empresa Asteroid y trabaja part-time como asesor en Nawaiam. “Ya estamos trabajando en puntos de conexión interesantes para trabajar con Nawaiam. Esto no es más que el nacimiento de una nueva colaboración entre emprendedores argentinos”, concluyó.