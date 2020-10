Más de 20 mil personas asistieron a la edición online de nerdear.la, el encuentro IT más importante del año

La 7º edición de nerdear.la, el encuentro de nerds para nerds producido por sysarmy, la comunidad de sistemas, contó con una emisión especial por tener que ajustarse al contexto de pandemia y al realizarse 100 por ciento online pudo llegar a toda Latinoamérica, reuniendo más de 20 mil personas durante los cinco días de su duración.

“Este año, al espíritu habitual de mejora que nos planteamos anualmente, le tuvimos que sumar una mayor creatividad y ver cómo suplir lo presencial ofreciendo la misma propuesta de base de siempre, gratuita, interactiva, divertida y dinámica. Para ello, usamos una plataforma que nos permitió que la gente pudiera pasar de una sala a la otra (los 3 ‘containers’ divididos por colores: azúl, rojo y verde), interactuar entre sí a través de un chat, hacer preguntas a los speakers en vivo, participar de los talleres y visitar los stands de los sponsors. Aquellos que quisieron tener una mayor interacción también tuvieron a disposición Slack, Discord e IRC”, cuenta Ariel Jolo, uno de los organizadores y fundador de sysarmy, la comunidad de sistemas.

“Además, para que fuera más atractivo sumamos 14 conductores que fueron presentando en vivo las 134 charlas que comprendieron las 147 horas de contenido original vía streaming durante los 5 días de transmisión que pudieron verse en 4 canales y también por Flow. Y por si se perdieron de algo o quieren volver a revivirlo, como todos los años, las charlas se subirán en el canal de YouTube de nerdear.la. Contar con estos canales ayudó al impacto e interés de muchos países de Latinoamérica, además de Argentina, tuvimos participantes de México, Colombia, Perú, Uruguay, Bolivia, Ecuador y por fuera de América Latina, España y Estados Unidos”, agregó con entusiasmo Eduardo Casarero, otro de los organizadores de nerdear.la y sysarmy.

Algunos de los conductores que mencionaba Casarero son: Andrés Rieznik y Eugenia López, de la Liga de la Ciencia (programa de la Televisión Pública ganador del Martín Fierro el año pasado) y varios periodistas especializados en tecnología e innovación como Clarisa Herrera, Irina Sternik, Melisa Avolio y Sebastián De Toma, entre otros.

Otra novedad de esta edición que tuvo lugar del 20 al 24 de octubre, y que se convirtió en la frutilla del postre, fue el estreno para toda Latinoamérica de dos documentales: "Bias" y “General Magic”, que narra la historia de la empresa homónima de Silicon Valley donde comenzó a gestarse la historia de los actuales teléfonos inteligentes. Además, nerdear.la logró conformar un panel con varios de los integrantes de la empresa como Marc Porat (CEO y co fundador de General Magic), Megan Smith (CEO y fundadora de Shift7 y ex CTO de la Casa Blanca durante la presidencia de Barack Obama), Tony Fadell (inventor del iPod, co inventor de iPhone y fundador de Nest) y los realizadores del film: Sarah Kerruish y Matt Maude, que además de contar sus vivencias en aquellos días de los ´90 respondieron preguntas en vivo de los asistentes a nerdear.la, con la moderación de Rebeca Hwang, General Partner de Kalei Ventures.

Este evento anual que tiene como objetivo brindar herramientas a profesionales de sistemas para ayudarles a seguir creciendo en sus carreras, así como también fomentar el networking y el espíritu colaborativo, tan característicos de este encuentro volvió a contar entre sus charlas con temas de diversidad e inclusión, charlas de reclutamiento, recursos humanos y management, y talleres variados, entre los que enseñaban a hacer videojuegos hasta otros para chicos como el de Robótica a cargo de Roboteam y Expedición Ciencia, para aprender jugando. También contó con más de 200 propuestas laborales, por parte de los sponsors además de juegos y sorteos.

Otros de los speakers del orden internacional que pasaron por nerdear.la y que dejaron su huella fueron la leyenda del mundo del desarrollo, Brian Kernighan, conocido por su trabajo en Bell Labs y por co-escribir junto a Dennis Ritchie "The C Programming Language", libro de referencia para cualquier persona que haya estudiado dicho lenguaje, y también Alan Kay, conocido como el padre de las interfaces gráficas, de la Programación Orientada a Objetos y del concepto de laptop/tablet.

Y por segundo año consecutivo, John "maddog" Hall, el histórico evangelizador del software libre que ya participó de la edición 2019 del evento, regresó con otra charla y una conversación de casi dos horas en vivo junto a Kernighan.

Dentro de los talentos locales podemos destacar la presencia de Diego Golombek, que habló sobre las dificultades del sueño en tiempos de incertidumbre, Guadalupe Nogués, quien disertó sobre la comunicación en pandemia, Valeria Edelsztein que encaró la temática de la brecha salarial de género y Pablo De León, reconocido por su trabajo en trajes espaciales para la NASA., entre muchos otros.

“El feedback de la gente fue excelente. Siempre nos muestran interés y año tras año confirmamos su apoyo y validación de poder contar con este tipo de encuentros culturales como nerdear.la donde se conjugan la calidad y la gratuidad. Cabe destacar que más allá de nuestras ganas que son inmensas, nerdear.la no sería posible sin una gran red de personas que colaboran con el evento y con los más de 50 sponsors que lo hicieron posible. ¡Gracias a todos ellos!”, concluyó Regina Loustau, también organizadora de nerdear.la y de sysarmy.

Entre las personas a las que Loustau hace referencia se encuentran amigos y familiares que saben del esfuerzo que requiere un evento de esta magnitud y que colaboran desinteresadamente con la causa, junto a organizaciones como el Museo de Informática, la Open Source Initiative, la Asociación Argentina de Astronomía, la Fundación Bunge y Born, Linux Professional Institute, entre muchos otros. Y, por supuesto, los sponsors como Accenture, Santander Tecnología, Wildlife Studios, openqube, Prisma Medios de Pago, Telecom-Flow-Personal, PedidosYa, Naranja X, Onapsis, entre muchos otros.