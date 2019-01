Macri "canchereó" con la inflación y lo mataron en las redes

Se conocieron los datos oficiales de inflación: 2018 cerró con una suba de 48%, según datos oficiales del INDEC. "La recesión y el estancamiento del dólar es la explicación de este comportamiento de los precios", explica Natalia Donato en esta nota de El Cronista.

Esto significa que en los tres años de la administración de Mauricio Macri no pudieron alcanzarse las metas de inflación: en 2016, superó el 40%; en 2017, fue de 24,8% y, finalmente, este año cerró arañando el 48%, la más alta desde 1991.

No pasó inadvertido en las redes sociales. No fueron pocos los que recordaron algunos extractos de entrevista que el presidente Macri había dado al principio de su mandato. Una, particularmente, fue dada a Mirta Legrand y twitteada pro la Diputada Nacional por Unidad Ciudadana, Mónica Macha. Allí, el video lo muestra a Macri "canchereando" sobre la facilidad de controlar la inflación. "La Argentina logró estar en el 1% de los países con peor inflación; estar en el 99% no debe ser tan dificil".

El mejor equipo de los últimos 50 años logró la inflación más alta de los últimos 27, según el INDEC. Mintieron para ganar la elección, aumentaron la pobreza y la desocupación, destruyeron el mercado interno y endeudaron al país como nunca, pero según Macri “este es el camino” pic.twitter.com/ISIz6J7XtZ — Mónica Macha (@MoniMacha) January 15, 2019

El video se viralizó rápidamente desde la cuenta de Macha pero también reproduciéndose en otras cuentas.

Otro video, publicado originalmente en un canal de Bahía Blanca, muestra al presidente negando que domar la inflación sea dificil. "No, qué va a ser dificil", muestra el video subido a las redes en diferentes cuentas y que fue tendencia ayer luego de ser mostrado en el programa Intratables. "La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar. En mi presidencia la inflación no va a ser un tema".

La inflación en el 2018 llegó a 47,6% según el INDEC la más alta desde 1991. Pero para Macri no iba a ser un problema pic.twitter.com/Eb40BJGVqK — Comunicador Popular (@Comunicpopular_) January 15, 2019

Finalmente, un entusiasta de las redes armó una recopilación de los mejores momentos de Macri negando la inflación que se puede ver acá.

“La inflación es la demostración de tu incapacidad para gobernar”, decía Macri. El @INDECArgentina acaba de publicar la inflación de 2018, que fue del 47,6%, la más alta en 27 años. pic.twitter.com/EkWtB3P11Y — Paulina Olivera���� (@oliverapaulina) January 15, 2019