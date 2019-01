“Lucapalos”, el nuevo término financiero que se hizo viral en las redes

El poder de las redes sociales cada día es más importante. Para bien o para mal, imágenes, memes, frases, y palabras toman rápidamente un poder de retroalimentación inimaginado tiempo atrás.

En las últimas horas, se hizo viral el término “Lucapalos” en el mundo de traders locales y economistas.

¿Qué significa? “Comenzó en un grupo privado para mencionar los mil millones de dólares, porque no había un término específico. Pero el autor no soy yo, por más que algunos me mencionen, sino @choritrader”, explicó Mateo Reschini (@MFReschini), en diálogo con Infotechnology.

Federico Furiase (@FedericoFuriase), otro de los economistas en darle “rosca” al término, contó cómo conoció el término. “Yo vi que lo empezó a usar @MFReschini, me gustó y lo empecé a usar también”.

Hablando con su creador

Infotechnology dialogó con @choritrader, un operador rosarino que creó a principios de 2007 esta cuenta de humor (o fake) dedicada a los mercados de capitales.

“Quería hacer una cuenta picante sobre el mercado y mostrar las falencias que tenemos la gente que trabajamos en el mercado. No es todo malo, pero particularmente veo un mercado que está atrasado tecnológicamente. Y un mercado de capitales muy chico por el modelo de ahorro, y la inflación, que desde siempre hace que el argentino no quiera ahorrar en la moneda de su país. Nuestro mercado de capitales podría decirse que es similar a un kiosko. Sobretodo, a la hora de graficar la magnitud de nuestra economía”, agregó.

Al referirse al término ‘lucapalos’, @choritrader detalló: “El término surgió en un grupo de whatsapp integrado por varios operadores y analistas del mercado. ¿Por qué surgió? Veía que escribir el término seis mil millones era muy largo. La idea fue simple: a los miles se les dice ‘lucas’ y a los millones ‘palos’. Entonces se me ocurrió poner todo junto y quedó ‘lucapalos’. Eso fue más o menos en agosto, cuando estaba de vacaciones. Como suele pasar, los argentinos somos más ocurrentes de vacaciones”, contó el creador del término.

El contexto económico en el que nació el término no fue el mejor. El dólar estadounidense se había disparado a $ 40 por unidad y el término de mil millones se utilizaba mucho en los medios.

“Se me ocurrió a mí, pero Mateo (Reschini) lo empezó a usar en los informes de las Leliq (Letras de Liquidez) del Banco Central. Ahí fue cuando empezó a tomar relevancia el término. Nunca imaginé que después se hiciera viral, sobretodo por su nacimiento en un grupo de WhatsApp. Por ejemplo, en Twitter nunca lo usé. Lo gracioso es que las mismas personas que integran el grupo cuando lo vieron comenzaron con el autobombo”, añadió.

“Por ahora no se lo vamos a proponer a la Real Academia (risas). Por ahora es un término local. Hay que ver si lo acepta la comunidad”, completó.

CA CARLOS ALTEA