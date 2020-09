Low coding: el nuevo método para acceder al mejor mercado de trabajo del país y con sueldos de hasta $ 100.000

Las plataformas low-code permitieron acelerar los procesos de transformación digital de las empresas. Según la consultora Gartner, en 2024 el 65% de las aplicaciones serán low-code. El desarrollo low-code permite crear aplicaciones optimizando el tiempo con una variedad de funcionalidades, componentes y servicios preconfigurados.

La tendencia seguirá en aumento: empresas y emprendedores necesitan cada vez más herramientas digitales y tecnológicas. El low-code también permite reducir costos de desarrollo. “Está claro que hoy en día las aplicaciones dominan nuestra vida, pero este fenómeno no sólo afecta al consumidor final, sino también lo hace a las empresas que necesitan producir más y más aplicaciones”, sostiene César Pereiro, director comercial de Accion Point. Las empresas necesitan acercarse a sus consumidores y satisfacer sus necesidades para vender.

Cómo funciona el low-code

Las plataformas low-code permiten desarrollar aplicaciones sin la necesidad de recurrir a la escritura de código de forma manual. Las plataformas tienen una interfaz visual equipada con líneas de código, características integrables y features construidos y preconfigurados. “Plataformas como Genexus garantizan la creación, el desarrollo y mantenimiento de aplicaciones compatibles con los distintos dispositivos y medios digitales”, explica Pereiro.

Reduce el tiempo de desarrollo, el costo de mantenimiento y mejora la productividad del sector IT ya que tienen que despreocuparse de la complejidad y la seguridad de las aplicaciones. Además, las aplicaciones creadas con plataformas low-code suelen estar más enfocadas al ámbito empresarial ya que suelen ser moldeadas y personalizadas para fines financieros y al negocio.

Sin embargo, según expertos, los desarrolladores low-code no podrán reemplazar a los desarrolladores IT. Las aplicaciones low-code no son tan robustas como las tradicionales. Cuando las empresas buscan perfiles low-code o no code, buscan personas capacitadas en tecnología y con conocimiento en patrones de diseño de la interfaz de usuario.

Sueldos en tecnología

La red social de búsqueda de empleo LinkedIn recopiló durante los últimos cinco años los trabajos más buscados por las empresas. La tecnología es el común denominador en todos los perfiles del informe anual de Empleos Emergentes. “Para quienes estén buscando un trabajo, esperamos que esta información lo ayude a navegar en este mundo laboral en constante cambio”, introdujo Milton Beck, director regional de LinkedIn en el informe.

Ingeniero de datos

Este rol de IT requiere conocimiento en diseño de bases de datos y múltiples lenguajes de programación como el SQL (Structured Query Language) como también buenas habilidades de comunicación para trabajar en grupo y con distintas áreas. Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Neuquén son las provincias que más piden esta posición. Un ingeniero de datos gana entre $ 48 mil y $212 mil, según el sitio de sueldos Glassdoor.

Científico de Datos

La ciencia de datos es un campo interdisciplinario que involucra métodos científicos, procesos y sistemas. Debe dominar los lenguajes R y Python, ciencia de datos, Machine Learning y minería de datos. Un científico de datos gana en promedio $101 mil al mes en Argentina. Mientras que un analista de datos gana entre $33 mil a $121 mil al mes, según Glassdoor.

Desarrollador JavaScript

Los desarrolladores deben dominar la programación con React.js, Node.js, AngularJS, MongoDB y Javascript. Son claves para las organizaciones hoy en día. Un profesional de estas características puede convertirse en un desarrollador full-stack. Un desarrollador gana entre $34 mil a $106 mil según Glassdoor. El sueldo promedio es de $61 mil.

Desarrollador Back-End

Interactúa con el usuario mediante el sitio web brindando soluciones eficaces y previendo fallas en el sistema. Los desarrolladores back-end tienen conocimientos en Git, Node.js, MySQL, JavaScript y jQuery. Los ingenieros back-end ganan entre $155 mil y $160 mil en Argentina, según Glassdoor.

Ingeniero DevOps

Son aquellos profesionales de la Tecnología de la Información (IT) que trabajan con desarrolladores de software, operadores de sistemas (SysOps) y otros especialistas de IT de producción para supervisar las publicaciones de códigos. Según Glassdoor, un ingeniero DevOps gana en promedio $ 79 mil.

Scrum Master

El puesto requiere un líder para la gestión ágil de proyectos. Deben tener habilidades en metodología Agile, Kanban, JIRA, gestión de proyectos de software, SQL. Un profesional Scrum Master gana, según el sitio de sueldos Glassdoor, $80 mil y $152 mil.

Analista de Datos

Deben tener conocimientos en análisis de datos, SQL, Tableau, Python y Analytics. Este es uno de los puestos más demandados en el sector IT. En toda organización se precisa un perfil que encuentre patrones en ellos para llevar a cabo unas acciones u otras. Un analista de datos le da sentido a grandes masas de datos.