Los trabajos "más seguros" del mundo: tienen sueldos de más de $ 100.000 y no te despiden nunca

Los trabajos "más seguros" del futuro exigirán nuevas habilidades: qué cursos deberías hacer para no quedar atrás.

Los trabajos con los que estamos familiarizados podrían desaparecer por completo o AI lo hará por nosotros. Sin dudas, la tecnología afecta al mercado del empleo desde la Revolución Industrial. El cambio a nuevas tecnologías ya está sucediendo si miramos de cerca. En un futuro, las empresas deberán agudizar su ingenio para acelerar su transformación tecnológica.

Algunos trabajos desaparecerán porque no se adaptan a las nuevas necesidades, otros serán reemplazados. Sin embargo, existen muchos trabajos que no podrán ser reemplazados. Estos son algunos de los trabajos que no serán reemplazados y que actualmente tienen un sueldo promedio alto:

Ingenieros: de $66 mil a $239 mil.

Directores ejecutivos: en promedio ganan $180 mil.

Data Scientist: oscilan entre $51 mil a $145 mil.

Data Analyst: entre $59 mil y $121 mil.

Gerentes de Informática y Sistemas de Información: el sueldo promedio es $61 mil a $109 mil. Hay 3.5% de posibilidad que esta profesión desaparezca.

Software developers: entre $74 mil y $ 142 mil.

Operadores de bases de datos: entre $53 mil y $57 mil.

Analista de Sistemas: el sueldo base ronda los $76 mil.

Psiquiatras: según Glassdoor, el sueldo promedio oscila entre $28 mil a $156 mil.

La automatización del trabajo está ganando fuerza con el tiempo tanto en sectores tecnológicos como en los empresariales. El impacto de la automatización y la inteligencia artificial en los puestos de trabajo es todavía confuso. El año pasado, Pew Research Center realizó una encuesta a más de 1800 ejecutivos sobre el futuro del mercado laboral: alrededor del 48% ve un futuro en el que los robots y IA desplazarán a un gran número de personas. El otro 52% comentó que tenía esperanzas que la tecnología cree nuevos puestos de trabajo antes de 2025.

Según la consultora estadounidense Gartner, la inteligencia artificial eliminará 1.8 millones de puestos de trabajo pero a su vez creará más de 2.3 millones de puestos de trabajo desde 2020. Para acceder a la mayoría de los nuevos puestos de trabajo, se necesitará que los empleados sean cada vez más flexibles y tecnológicos.

Las empresas cada vez más buscan programadores, desarrolladores de software, expertos en Big Data, analistas de estadísticas, entre otros. Esto demuestra que, actualmente, los trabajos tecnológicos son los que menos corren peligro.

Qué cursos me sirven para "pelear" un mejor sueldo

Cursos en Harvard

CS50's Introduction to Computer Science de Harvard en edX

Posibilita aprender todos los conceptos de programación, algoritmos, estructura de datos, estructuras de control y gestión de memoria, en caso de seguir el ritmo del cronograma.

CS50's Web Programming with Python and JavaScript (Programación web de CS50 con Python y JavaScript)

Este curso retoma el aprendizaje donde concluye el anterior CS50 y permite sumergirse más profundamente en el diseño e implementación de aplicaciones web con Python, JavaScript y SQL usando marcos como Flask, Django y Bootstrap.

Cursos en MIT

El Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) es una universidad de investigación que fue fundada en 1861 y goza de gran prestigio en todo el mundo. En épocas de cuarentena, estas capacitaciones pueden ser una buena opción para aprender desde casa. Esta entidad, ofrece una serie de cursos cortos online y gratuitos a través de la plataforma educativa edX. ¿Cuáles son los mejores cursos gratuitos?

Solo dinero: la banca como si la sociedad importara

Este curso, cuyo nombre original es Just Money: Banking as if Society Mattered, aborda los principios básicos de operación de los bancos. También explica cómo se puede utilizar la financiación para generar cambios sociales y ambientales y la incidencia de la banca en el bienestar social. Es un taller introductorio, dura 16 semanas y requiere una dedicación de 3 a 4 horas semanales. Para inscribirse en el curso hay que ingresar aquí.

Introducción al Pensamiento Computacional y Ciencia de los Datos

Es un curso de informática, de nivel intermedio ya que demanda conocimiento en Python. Parte del curso consisten en escribir programas para poner en práctica lo aprendido. En este sentido, programará una aspiradora robótica o modelará la dinámica de la población de los virus que se replican y cómo funcionan los tratamientos farmacológicos en el cuerpo de un paciente. Es un curso largo, de 11 semanas de duración y al menos de 14 a 16 horas de dedicación por semana. Para acceder al curso, ingresar aquí.

Cursos de la Embajada de Australia

Además, los argentinos tienen la posibilidad de formar parte de cursos gratis ofrecidos por la Embajada de Australia. Los cursos se dictarán dentro de la plataforma FutureLearn y en su mayoría duran entre 2 o 3 semanas. Tienen certificado y son 100% gratuitos.