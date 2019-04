Los obligan a comentar en MercadoLibre, lo toman a chiste y explotaron en redes

Las transacciones en MercadoLibre tienen un componente adicional que es central al momento de decidir una compra: los comentarios que dejan los usuarios sobre aquello que adquieren, un paso obligado en la plataforma.

Un inconveniente menor al momento de dejar un comentario tras una compra (o una venta) es la obligación de hacerlo, aunque sea de pocos carácteres. Algunos usuarios confunden (en chiste o en serio), sin embargo, el límite de caracteres total para dejar un mensaje con una obligación de escribir. Hay otros que deciden dejar comentarios más extensos por diversión.

Todo esto derivó en un gran hilo en la red social Twitter con diversos comentarios, uno más desopilante que otro.

El que empezó todo fue el usuario que lleva el nombre Mauricio, que leyendo sobre una impresora se encontró con alguién que completo el espacio para la opinión contando lo que iba a cocinar por la noche. Esto derivo otros usuarios de la red social sacando capturas de pantalla de otras opiniones llamativas como una canción de cumbia, una oda a la aspiradora que se llevo a la suegra, alguien que en las preguntas pedía 100 teclados (y contaba que el suyo no funcionaba porque alguien le tiró un martillo), u otro usuario que contó que estaba desanimado.

Cabe mencionar que el usuario tiene 60 días para dejar su opinión. Además, y en relación con lo aleatorio de los comentarios, los términos y condiciones de la plataforma indican que "está prohibido hacer comentarios y expresar opiniones (...) que no tengan relación con el producto" pero, claramente, si no hay daño desde MeLi no lo dan de baja.