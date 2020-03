Los nuevos videos y memes para pasar la cuarentena total con humor: la rompen en redes

Debido a la cuarentena total, los usuarios de Twitter están más activos que nunca. Los memes sobre coronavirus ayudan a llevar la situación de incertidumbre. En las redes sociales, las personas utilizan el humor para disminuir la ansiedad que trae la pandemia global de COVID-19.

Los mayores de 60 años, son considerados un grupo de riesgo: "Si alguna vez viste uno de éstos en acción, sos población de riesgo", twitteó un usuario.

Cuando surgieron las tarjetas de crédito en los años 80's, se utilizaba este aparato: en el metal, estaban los datos del comercio. Se ponía la tarjeta de crédito y arriba había un ticket estilo papel en forma de "libro". En el tope, se tiraba el papel. Se tiraba del mango azul de VISA y en el papel grababa en el papel la chapa de abajo y tu tarjeta de crédito: una especie de papel carbónico sin papel carbónico. La persona firmaba y ponía su número de documento. Se grababan tres papeles: dos de esos papeles le quedaban al comerciante, uno lo presentaba en el banco y otro lo guardaba. La última copia, se la llevaba la persona.

Las personas se preguntan cómo será la vida en 5 años o más debido al coronavirus que llegó para quebrar la cotidaneidad. Este meme, muestra un perro con un alcohol en gel, médicos y supermercados vacíos.

Este meme es de Estados Unidos: una persona va a comprar y le cobran U$S 20.20 y el perro se frena traumado:

*me in 10 years*



cashier: sir your bill is $20.20



me: pic.twitter.com/lSmDIrl7Xl