Los nuevos síntomas de coronavirus que preocupan a los médicos: cómo saber si los tenés

A pesar de que en muchas personas es asintomática o tenga síntomas leves, puede llegar a tener síntomas graves como fiebre alta, tos seca, dificultad para respirar y dolor de garganta. El período de incubación es de 2 a 14 días.

Cuando se agrava, causa pulmonía y fibrosis pulmonar. Los recuperados han perdido más del 30% de su capacidad pulmonar.

Hasta ahora, eran otros los indicadores de un diagnóstico positivo de coronavirus: debemos recordar anosmia, el nuevo síntoma que anticipa el coronavirus. Algunos pacientes reportaron problemas digestivos como diarrea.

La Asociación Británica de Otorrinolaringología detectó nueva sintomatología: la pérdida del olfato y del gusto. “Las personas que pierdan este sentido deben aislarse para no propagar el virus”. La pérdida de olfato es conocida como anosmia.

Puede ser una pista: los doctores comenzaron a hacer nuevas pruebas debido a este descubrimiento. Según la Academia Americana de cirugía de Otorrinolaringología, “la evidencia se está acumulando rápidamente: son síntomas asociados con la pandemia de coronavirus”. Los especialistas recomiendan el aislamiento total para aquellas personas que pierdan el olfato y el gusto.

El sistema de salud en Gran Bretaña realizó declaraciones y confirmó que la pérdida de ambos sentidos “es viral” y se identificó en el 40% de los enfermos de COVID-19 en el país. “Sin embargo, los pacientes que solo presentan estos síntomas y no fueron testeados, no pueden ser obligados a aislarse”, declararon. Los doctores fueron alertados de la gravedad de la pérdida del olfato y del gusto porque las personas no tuvieron antecedentes de sinusitis o de alergias: debía ser coronavirus.

Doctores en España, Estados Unidos, Francia e Italia han identificado casos de anosmia y de disgeusia (o pérdida del gusto). La fatiga, el dolor de estómago y la falta de apetito son otras consecuencias de padecer coronavirus.