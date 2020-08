Los nuevos cursos de Google: dan sueldos de hasta $150 mil

Google lanzó cursos en distintas áreas por U$S 300: vienen con certificado y será equivalente a un título universitario en carreras de cuatro años.

En épocas de cuarentena, estas capacitaciones pueden ser una buena opción para aprender desde casa. Muchas instituciones educativas del mundo ofrecen una serie de cursos cortos online para que las personas continúen capacitándose desde sus casas en medio de la pandemia. En este contexto, Google amplió su oferta de cursos con certificaciones de nivel universitario. Google lanzó cursos en distintas áreas por U$S 300. Los cursos vienen con certificado y será equivalente a un título universitario en carreras de cuatro años. Ahora podés certificarte por Google en Data Analytics, Project Management o User Experience (UX). Estos cursos abren puertas a puestos de trabajo en los que pagan hasta $ 150 mil.

De qué se podrá trabajar con el curso de Google

En Argentina, el certificado de Google en Data Analytics abre puertas a un salario entre $59 mil y $100 mil al mes.

Un project manager en Argentina oscila entre los $100 mil y $150 mil al mes

El puesto de Diseñador UX reditúa alrededor de $71 mil pesos al mes.

De qué trata el curso

Google proporcionará 100 mil becas para quienes necesiten: “Consideraremos nuestros certificados de formación como el equivalente de un título de universitario de cuatro años en puestos relacionados", anunció la compañía. Los cursos están dirigidos a áreas técnicas específicas.

Los cursos se darán a través de la plataforma Coursera y son 100% online. No requieren título universitario o conocimiento previo para acceder a estos cursos. Costarán U$S 49 mensuales y el título saldrá alrededor de U$S 300. La plataforma de cursos online Coursera tiene más de 25 millones de usuarios registrados.

Los cursos complementan la formación académica pero Google pateó el tablero: ¿por qué no brindar el mismo nivel de educación por menos dinero y en menos tiempo? Google busca competir con universidades tradicionales en EE.UU.

Si obtuviste el certificado de Google, sos automáticamente “empleable” para Google. Según la compañía, con los certificados evitan analizar la formación y los conocimientos de los empleados a la hora de contratarlos. La firma aceptará estos certificados como válidos.

Grandes empresas tecnológicas como Airbnb, Facebook y Oracle también plantean este nuevo paradigma: los títulos de carreras universitarias de cuatro años o más no son tan necesarios y ya no es un requisito obligatorio para muchos puestos dentro de las compañías.