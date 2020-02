Los mejores trucos para enfrentar el calor y bajar la temperatura de tu casa

El arribo del verano suele generar el eterno debate entre los amantes del frio y el calor. Pero más allá de esta polémica que jamás contará con un ganador, la llegada del calor brinda algunos datos irrefutables: las casas se tornan más calurosas.

Además del uso de dispositivos como ventiladores y aires acondicionados existen algunos consejos extra para ahorrar dinero a la hora de enfrentar la factura de electricidad.

El primero de los consejos que aparecen en la página de la firma Edesur es utilizar el aire acondicionado siempre en 24 grados.

Pero también, para prevenir el calor en el colar es imprescindible mantener las persianas bajas para que no ingrese la luz y el calor.

Otro de los consejos útiles es cerrar las ventanas para evitar que el aire “caliente” del exterior ingrese a la casa.

Asimismo, algunos elementos pueden funcionar como una gran barrera contra el calor.

Uno de ellos son las plantas ya que consiguen bloquear los rayos de sol. Árboles, macetas, enredaderas, pueden usarse y su contribución ayudará a luchar contra el calor.

Los interesados en combatir la alta temperatura en sus hogares también deberán evitar el uso de electrodomésticos como el horno, la plancha, el calefón, y la aspiradora.

¿Por qué? Todos ellos son fuentes de calor y por lo tanto, la gran recomendación es que se utilicen en horarios en los cuáles exista una menor temperatura.

Otro consejo es cerrar las puertas de espacios que no se estén utilizando así el aire caliente no puede circular. No obstante es recomendable que por la noche, cuando baja el sol, se dejen las ventanas abiertas para recambiar el aire.

El texto también aconseja bañarse en las horas de mayor calor para refrescar el cuerpo. En caso de estar en el trabajo o estar imposibilitado de hacerlo, lo idea es mojarse las muñecas y la nuca.

¿Cómo afrontar las olas de calor?

El Sistema de Alerta temprana por la Ola de Calor y Salud (SAT-OCS) del Servicio Meteorológico Nacional informa de forma diaria los datos climáticos.

Se trata de datos a tener en cuenta ya que pueden ayudar a organizar mejora cada día y evitar golpes de calor.

En la actualidad, existen tres tipos de alerta en función de los riesgos que involucran para la salud humana: amarilla (riesgo para bebés, niños pequeños, enfermos crónicos y mayores de 65 años); naranja (peligro para estos grupos de riesgo); y roja ( alto nivel de peligro para grupos de riesgo e incluso personas saludables).

Algunas recomendaciones extra

Edesur destacó que debe tomarse mucho líquido para hidratar el cuerpo, pero evitar las bebidas alcohólicas o muy azucaradas.

También es importante no exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día (entre las 11 y las 16 horas).

Otro consejo es evitar comidas muy abundantes y comer frutas y verduras.

El texto también sugirió “reducir la actividad física” y utilizar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero y anteojos oscuros.

También resaltó que se debe permanecer, en lo posible, en espacios ventilados o acondicionados.

Por último, si las personas sufren dolor de cabeza; vértigos; náuseas; confusión; convulsiones y pérdida de conciencia; piel enrojecida, caliente y seca; respiración y pulso débil, y elevada temperatura corporal (entre 41 y 42ºC), se deberá trasladar al afectado a la sombra, a un lugar fresco y tranquilo.

En esos casos, deberá conseguirse que el damnificado mantenga la cabeza un poco más alta respecto al resto del cuerpo.

Por último, Edesur aconsejó refrescar a la persona mojándole la ropa, aplicándole hielo en la cabeza, dándole de beber agua fresca (o un poco salada), y solicitar ayuda médica.