Los mejores memes de la caída de Youtube

La interrupción comenzó alrededor de la 1:00 GMT y fue mundial y, a medida que los usuarios expresaron en Twitter su frustración con el hashtag #YouTubeDown, se fue viralizando. Al parecer, un problema no identificada generó la caída de la plataforma de streaming de video.

En la Argentina, la falla fue detectada pasadas las 22. Aunque en un principio muchos pensaron que se trataba de un error de su proveedor de Internet, después se dieron cuenta de que pasaba a nivel global. El problema, a escala local, duró alrededor de unas dos horas, por lo que ya cerca de la medianoche el servicio estaba volviendo a funcionar con normalidad.

Según el sitio especializado Down Detection, un 44% de los usuarios experimentó problemas a la hora de visualizar videos, un 38 % no pudo abrir la página de la plataforma y un 16 % no logró acceder a sus cuentas.

Mientras tanto, el "apagón" de YouTube generó una catarata de memes en las redes sociales, en donde los usuarios de todo el mundo registraron fallas para acceder a la plataforma y trataron de tomarse con humor la caída del servicio.

La repercusión en redes sociales

Las imágenes más virales y divertidas se compartieron por redes sociales.

Algunos optaron por pasarse de plataforma.

my brain trying to think of what to do without youtube #YouTubeDOWN pic.twitter.com/a6nmYNj8RP — Xavier (@realbigbizon) 17 de octubre de 2018

Algunos expresaron su enojo con la caida.

Otros, más creativos, retomaron videos virales de la plataforma y los transformaron en burlas y memes.

#YouTubeDown Youtube se cayó, recuerde: no grito, no corro, no empujo y mucho menos caiga en la trampa de prender la televisión. pic.twitter.com/9UQ5ep7sK2 — Explosión Sandía (@ExplosionSandia) 17 de octubre de 2018