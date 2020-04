Los lugares del cuerpo más peligrosos donde vive el virus: cuáles son y cómo desinfectar ropa, zapatos y pelo

Uno de los problemas más frecuentes respecto a la pandemia es cómo se logra una desinfección correcta de las superficies y productos que pueden ser perjudiciales y promover contagios e infección. Hasta el momento, la propia Organización Mundial de la Salud ya ha afirmado que “no se sabe con certeza cuánto tiempo” puede llegar a sobrevivir este patógeno fuera de nuestro cuerpo, ya que depende de las condiciones de humedad del ambiente, temperatura o del tipo de superficie.

Un estudio publicado en enero de 2020 concluyó que este tipo de virus puede llegar a vivir en superficies como metal, cristal o plástico hasta nueve días. En otros materiales, como por ejemplo el cartón, tardan menos, ya que contienen más humedad. Hay que precisar que este análisis no analiza el tiempo concreto de supervivencia del coronavirus que se propagó en la ciudad de Wuhan, sino de otras variantes de esta familia de virus.

Algunas prácticas relacionadas con la higiene personal también generaron dudas. Para la mayoría de la gente que cumple a rajatabla el confinamiento, el único contacto con el exterior son los viajes al supermercado, tiendas de comestibles y farmacias. Si eres de estas personas los expertos consultados por The New York Times coinciden en que no es necesario cambiarse de ropa o ducharse cuando regreses a casa. Sin embargo, siempre debes lavarte las manos.

Si bien es cierto que un estornudo o tos de una persona infectada puede extender gotas virales y partículas más pequeñas a través del aire, la mayoría de ellas caerán al suelo. Los estudios muestran que las pequeñas partículas virales pueden flotar en el aire durante aproximadamente media hora, pero no pululan como mosquitos y es poco probable que choquen con la ropa. En el caso de que una persona estornude muy cerca de la ropa sí es recomendable cambiarse y lavar la ropa al llegar al hogar.

Por todas las razones descritas anteriormente, no debe preocupar la potencial contaminación viral de pelo o barba si la persona está practicando el distanciamiento social. Incluso si alguien estornudara en la parte posterior de la cabeza, cualquier gota que cayera sobre tu cabello sería una fuente poco probable de infección.

Otro posible foco es el contacto con determinados objetos que se manejan con las manos, por ejemplo los diarios o paquetes del correo. El riesgo de enfermar por culpa del correo o de un paquetes es extremadamente bajo. No hay casos documentados casos de alguien que enferme por abrir un paquete o leer un periódico. Para quienes deseen evitar todo peligro, los estudios indican que es suficiente con dejar reposar el paquete 24 horas.

Los zapatos pueden albergar bacterias y virus, pero eso no significa que sean una fuente común de infección. Un estudio de 2008 encargado por Rockport Shoes descubrió varias que en las suelas puede haber hasta bacterias fecales. Otro informe señala que de los sanitarios que participaron en la muestra, la mitad tenía coronavirus en sus zapatos, lo cual no es inesperado ya que trabajaban en hospitales con pacientes infectados. Para quienes respetan el distaciamiento físico, esto no debería ser un problema.

Un foco de infección poco conocido es el auto. Por eso conviene lavarlo continuamente ya sea que se use o no.