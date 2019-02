Los errores fatales que destruyen tu celular: todo lo que haces mal y cómo evitarlo gratis

Ya es un lugar común a esta altura. La batería de los smartphones de las últimas generaciones parecen no aguantar la demanda de los usuarios y no son pocas las veces que llegan al final del día completamente agotadas incluso con la ayuda de cargas ocasionales durante el día. Una de las razones para esto es que los usuarios, en su mayoría, no saben como cuidar sus baterías. Una investigación de una compañía especializada en el tema puso negro sobre blanco y explicó con detalles cómo hacer que la batería dure todo el día y más.

Se trata de una serie de estudios de la empresa de baterías Cadex, bajo el paraguas de la Universidad de Baterías, un proyecto educativo que puso en claro cómo hay que cuidar las baterías. La explicación general es que las baterías de litio que tienen todos los celulares sufren "estrés" de una manera similar a la que sufren los humanos.

Mito #1 La carga de toda la noche

Dejar el teléfono conectado cuando está completamente cargado, como por ejemplo durante la noche, es malo para la batería a largo plazo. Una vez que el teléfono inteligente ha alcanzado el 100% de carga, recibe "cargas de goteo" para mantenerlo al 100% mientras está enchufado. Esto pone a la batería en un estado de alta tensión y alta tensión, que agota la química interna. "Cuando esté completamente cargada, retire la batería" de su dispositivo de carga. "Esto es como relajar los músculos después de un ejercicio intenso", explican desde la entidad especializada.

Mito #2 Carga de 0 a 100

Según la institución, "el Li-ion no necesita estar completamente cargado, ni es deseable hacerlo. De hecho, es mejor no cargar completamente, porque un alto voltaje tensa la batería" y termina por desgastarla en el largo plazo.

La recomendación de los expertos es cargar el smartphone en pequeñas dosis durante el día y todas las veces que sea necesario. La recomendación de la Universidad de la Batería es cargar el celular cuando ya se consumió el 10% de la capacidad total, pero considerando que esto no es posible, estiman que con pequeñas cargas periódicas durante el día se puede alargar la vida y la funcionalidad.

Mito #3 Cargar en todos lados

La recomendación de los expertos es siempre cargar el celular en lugares oscuros y alejados de fuentes de calor. Las baterías suelen levantar temperatura cuando se calienta y el usuario, gracias a la carcaza de protección, puede no notarlo. Pero es esencial que, por ejemplo, en dias de calor o que el Sol afecta al celular, que las cargas se hacen cubriendo el celular o incluso quitandole la tapa trasera de la batería para que "respire" mejor.