Los economistas destrozaron a Kicillof por el "juego de la gallina" de la deuda: qué dijeron

Luego de fuertes negociaciones, el gobierno de Axel Kicillof anunció que pagará finalmente los US$ 277 millones de capital e intereses del bono BP21. Qué dijeron los economistas en redes sociales.

El gobierno bonaerense anunció que no alcanzó cerrar la negociación con el 75% necesario de los acreedores. Por lo tanto, pagará el BP21 con fondos propios. El resto de la deuda en moneda extrajera entrará en un proceso de reestructuración.

El anunció se hizo en el día de ayer y Kicillof hizo un extenso repaso en la deuda "insostenible" que dejó Vidal. "Los montos son impagables", aseguró, al calcular que el 94 por ciento de la deuda tomada vence entre 2020 y 2023. "Durante este año vencen 220 mil millones de pesos íntegramente de la etapa pasada, que representan el 15 por ciento de los fondos de la provincia", graficó luego de negar que el suyo sea un "catastrófico relato".

La puja más dura fue con el fondo Fidelity, que tendría al menos 25% de la deuda y no habría aceptado el canja de Kicillof.

La decisión de Kicillof generó todo tipo de repercusiones y las redes sociales no fueron la excepción.

Martín Tetaz expresó dudas sobre el verdadero nivel de acuerdo con los acreedores. En su visión, no habría sido solo la negativa de Fidelity lo que no permitió la renegociación; sino que no fue posible alcanzar el 75% de acuerdo entre los tenedores de deuda.

Anteriormente, Tetaz había explicado el "juego de la gallina" que estaba jugando Kicillof con los acreedores. La idea era, en principio, lograr que los acreedores se echen para atrás y tomen la propuesta de la gobernación.

Luciano Cohen, por su parte, reconoció el esmero del dirigente de la Provincia para hacer frente a la deuda. "La estrategia, que esta vez falló, tiene buenos antecedentes tras haber logrado que Repsol nos pagara por la estatizacion de YPF y que el Club de Paris nos condonara los intereses", remarcó.

Lucas Llach, irónico, prefirió criticar la conciliación de Kicillof con un tuit que parodia el proceso de negociación.

Javier Milei, por su lado, tomó una actitud diferente a la esperada. Reconoció que se está "mirando el tema con la lógica de la grieta" y que "Vidal siempre tuvo déficit primario y la deuda es impagable".

Finalmente, el socio de Javier Milei, Diego Giacomini; expresó que el "vió" antes que nadie que la Provincia tenía fondos para pagar.