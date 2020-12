Los "dos pasos" que ofrece WhatsApp para que no te roben los datos: cómo activarlo

La pandemia global de coronavirus COVID-19 generó un crecimiento exponencial en el uso de aplicaciones de mensajería y videollamadas. En este contexto, WhatsApp prepara nuevas actualizaciones para mejorar la experiencia de 2.000 millones de usuarios y cuidar sus datos personales.

Los dos caminos que da WhatsApp para evitar una fuga de datos

La aplicación de mensajería incluirá la verificación en dos pasos. La autenticación de dos factores o autenticación multifactor es un proceso que proporciona una capa adicional de protección. Es altamente recomendado: la plataforma pedirá un código de seis dígitos o PIN junto a un SMS.

Este método de verificación evita que un atacante replique el número de celular y la cuenta de WhatsApp en otro smartphone. Cuando WhatsApp le pida el mensaje de texto, no podrá ingresarlo.

Cómo configurar la verificación en dos pasos en WhatsApp

Ingresar a Configuración o Ajustes.

Ingresar a Cuenta.

Elegir verificación en dos pasos.

Configurar el PIN y una dirección de correo electrónico, por si se olvida el PIN.

Cómo evitar que WhatsApp guarde archivos maliciosos automáticamente

Según expertos en ciberseguridad, no debemos permitir que WhatsApp almacene fotos, archivos y videos de manera automática ya que pueden contener algún tipo de malware. Se recomienda elegir las imágenes y archivos de chats confiables.

Cómo reconfigurar el almacenamiento

Ingresar a Configuración o Ajustes.

Ingresar a Chats.

Desactivar “visibilidad de los archivos multimedia” en Android. En el caso de tener iOS, se debe desactivar “guardar automáticamente en el carrete de la cámara”.

Cómo funciona el “modo vacaciones” en WhatsApp para que nadie moleste

El nuevo “Modo vacaciones” es una opción de desconexión sencilla de grupos y conversaciones. La modalidad home office intensificó el uso de la aplicación de mensajería y los usuarios esperaban esta alternativa para separar la vida personal de la profesional.

Esta nueva función le permitirá archivar los chats de modo que nunca los volverá a ver a menos de que entre a la carpeta de chats archivados.

“Es como si el chat de grupo estuviera ‘durmiendo’ en el archivo, por lo que nunca será desarchivado”, dice WaBetaInfo.

Esto cambia diametralmente el comportamiento de los chats archivados. Con esta nueva función los chats archivados no se desactivarán si se han silenciado previamente, por lo que se pueden archivar todos los chats de trabajo y no se volverán a mostrar notificaciones hasta que no desactivemos el nuevo modo.

WhatsApp todavía no anunció cuándo estará disponible de manera definitiva. Sin embargo, la aplicación de mensajería ya comenzó a presentar la nueva función y el lanzamiento oficial no está lejos.