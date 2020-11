Los cursos de Amazon que se pueden hacer desde la Argentina que permiten ganar $180.000 al mes

El gigante tecnológico Amazon no solo se posiciona como la empresa de retail más grande del mundo sino que también se posiciona como uno de los principales proveedores de servicios de computación en la nube. Amazon Web Services es otro de los negocios de Amazon. Para que una empresa opere en AWS, debe contratar un servicio a terceros para que estos mantengan y operen los datos de la compañía.

El Cloud Computing o computación en la nube alude a la provisión de servicios de cómputo a través de internet (la nube); incluye servidores, almacenamiento, bases de datos, redes, software, analíticas e inteligencia. Este segmento crecerá un 19% en 2020, según la consultora Gartner.

Según un estudio de la compañía británica de reclutamiento de personal Michael Page International, el rubro de tecnología e informática promete crecer gracias a la incursión de nuevas empresas, plataformas, software robustos. Los profesionales IT están continuamente capacitándose en nuevas tecnologías.

Los arquitectos e ingenieros Cloud se convirtieron en profesionales muy buscados en el mercado laboral. Según el último informe de la consultora PageGroup, un arquitecto Cloud junior cobra $180.000 al mes en la Argentina. Un arquitecto Cloud senior gana $250.000. Un salario de ingeniero Cloud puede alcanzar hasta los $ 158.000 de acuerdo al sitio de búsquedas laborales Glassdoor.

En Estados Unidos, un ingeniero en nube gana US$ 115.642 al año según el sitio de sueldos Indeed. Un ingeniero en la nube contratado por Amazon ronda los US$ 123.500 al año, es decir, gana US$ 59 la hora.

El laboratorio digital “A Cloud Guru” cuenta con librerías, cursos y desafíos para introducirse en la computación en la nube. Estos son los cursos recomendados para principiantes y se pueden hacer desde casa. Los profesionales IT con conocimientos en Linux o Windows, en servidores, storage y networking eligen estos cursos para especializarse. Se recomiendan estos cursos a desarrolladores web, administradores de bases de datos y ingenieros DevOps.

Cursos para principiantes para trabajar en la nube de Amazon

Estos dos cursos para principiantes constan de un entrenamiento teórico en la nube AWS. Es una introducción al mundo de la nube de Amazon. El primer curso se llama “Introducción a AWS” y dura una hora. Explica cómo funciona la arquitectura AWS y los conceptos básicos. Se puede ingresar en este enlace.

Amazon tiene una librería de introducción básica en AWS. Se puede ingresar acá.

El segundo curso consta de seis capítulos y prepara alumnos para el examen de certificación AWS. La certificación la da Amazon y se puede solicitar con solo seis meses de conocimiento básico sobre la nube. Este rango se llama “Foundational”. Pueden verse los certificados acá. El curso además cuenta con materiales y tips para aprobar. El curso está disponible en este enlace.

Curso básico de Amazon S3: Amazon Simple Storage Service o conocido como Amazon S3 compite codo a codo con Google Cloud, el servicio en la nube de Google. La infraestructura S3 de Amazon lidera el mercado. Este curso enseña cómo funciona el almacenamiento en la nube y los básicos necesarios para utilizar S3. Esta nube se destaca por su rendimiento, modelo de servicio y precios. En cuanto a rendimiento, Amazon S3 está conformado por una red masiva con una infraestructura sólida de almacenamiento (y además es rápida, según expertos). Sin embargo, esta estructura depende de la tecnología y el software utilizados para transferir datos. Se puede chequear el curso en este enlace.

Introducción a los principios de aprendizaje automático de Amazon: AWS también brinda servicios de aprendizaje automático. Este curso es de dificultad avanzada. Empieza con una introducción sobre el alcance del machine learning, modelos AWS basados en aprendizaje automático y modelos basados en predicción. Se puede acceder al contenido del curso haciendo clic en el enlace.

Servicios en la nube de AWS, optimización y arquitectura: consta de 50 lecciones que duran 12 horas y es para principiantes. Enseña a optimizar los costos utilizando arquitectura AWS, AWS Well-Architected Framework, AWS Organizations y facturación. Se puede ingresar al curso en este enlace.

Hay más de 24 cursos disponibles para principiantes sobre los servicios de nube de Amazon. Todos los cursos disponibles pueden chequearse aquí.