Los blogs de información, la nueva fuente de sabiduría popular

CONTENIDO ESPECIAL EXTERNO

La forma de consumir información y conocimientos ha cambiado y sigue transformando los modelos tradicionales por los que nos enteramos de aquellas cosas que siempre nos han resultado interesantes, por las que hemos sentido curiosidad o nos han resultado útiles en algunos momentos de nuestra vida o en relación al trabajo.

No hablamos pues de la información tradicional y diaria que nos ofrecen los periódicos, las emisoras de radio o las televisiones con sus informativos, hablamos de esa información mucho más específica y directa, más especializada, sobre campos determinados de la ciencia, de la naturaleza, de la tecnología… que hasta hace no demasiado tiempo se recibía a través de las revistas físicas, esas que comprábamos en los quioscos y establecimientos de prensa.

Ahora se consigue a través del medio digital que es internet, de forma gratuita, con la comodidad de acceder a las revistas digitales que ofrecen esta información, desde cualquier momento y lugar gracias a terminales como las tablets, los portátiles o los smartphones que, todos y cada uno de nosotros, llevamos en nuestros bolsillos, siempre.

Existen tres posibles variantes de estas revistas digitales que consiguen éxito en la red. Por un lado, los blogs de personas especializadas en una determinada área o temática, los que demuestran que son los que más saben son a largo plazo los que se mantienen, ganan audiencia y pueden llegar a monetizar su web. Por otro lado y, en segundo lugar, las revistas que ya funcionaban a nivel físico y han hecho su propia adaptación al medio digital y, por último, aquellas que vienen avaladas por una empresa o marca ya consolidada en el mercado.

Este es el caso del blog de tecnología de Yoigo, la marca comercial del operador de telecomunicación líder en España MásMóvil. Bloygo es el blog de tecnología referente en internet cuando se trata de buscar y confiar en un blog de telefonía y apps y demás tecnología relacionada con las comunicaciones, y que nos puede servir como el mejor ejemplo de lo que se debe ofrecer dentro de un determinado sector de información, del entretenimiento digital y de internet.

Los mejores (o más visitados) blogs en España

Existe un elevado número de blogs en España que tienen éxito, esto quiere decir que reciben muchísimas visitas al día, esto no quiere decir, en absoluto, que sean los mejores, por eso hemos puesto este paréntesis en el subtítulo, para que no preste a confusión y decidamos que los mejores son, forzosamente, los más visitados.

En cualquier caso, para que un blog tenga repercusión en internet, y obviando las técnicas de marketing y posicionamiento y refiriéndonos solo a su contenido, es vital

que tenga una serie de características incuestionables para llegar a ser considerado como uno de los mejores blogs de nuestro país, como es, en primer lugar, la calidad y la cantidad del propio contenido.

Este es lógicamente su principal valor, debe estar claramente presentado, no tener ningún tipo de faltas ortográficas ni gramaticales, así mismo debe estar escrito de forma tal que entretenga, que no se excesivamente técnico ni profesional, pero que transmita verdad, que despierte la curiosidad, incluso para los que no estén interesados en la temática, que no peque de simplicidad, que al final el lector se haya entretenido, aprendido y además se haya quedado con ganas de seguir la información que se le recomienda en el mismo texto y con el que se consigue atrapar al usuario dentro de la web.

En segundo lugar, hay que tener en cuenta es la honestidad que transmitamos a través de los posts informativos que serán el principal reclamo ante las visitas. Esta honestidad está relacionada con la forma en que nos dirigimos a estos usuarios, debemos aceptar los errores, vicios y fallos que cometamos y que nos llegue por medio del feedback que se debe establecer con los lectores. Si cometemos errores, deberemos asumirlos, pedir perdón y corregirlos.

En la medida de lo posible, el blog deberá contar con otras voces, profesionales de otras áreas relacionadas con la temática del blog que contribuyan a ampliar la diversidad de post informativos con otras versiones, pero igualmente capacitadas.

Como ejemplo de blogs ampliamente seguidos y de buena calidad en su oferta informativa, podemos destacar, además del mencionado anteriormente Bloygo, líder en lo referente a las tecnologías de la comunicación, el blog de Vilma Nuñez en marketing online, Vitónica sobre nutrición, Escolar.net en información periodística, Amazing en relación a la ciencia con humor, Elblogsalmon que está dedicado a la economía…