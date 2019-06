Los anuncios de Apple que nadie "se bancó": qué pasó

El gigante Apple consiguió estar una vez más en el centro de la escena. La Conferencia Anual para Desarrolladores realizada en San José contó con varios anuncios que, en esta ocasión, no se limitaron simplemente a nuevos adelantos de productos de software.

El fabricante de Cupertino confirmó el lanzamiento de su nueva Mac Pro, la computadora más poderosa creada hasta el momento por la firma, con diseño interior modular, completamente personalizable.

Pero además, la empresa también presentó el nuevo sistema operativo iOS, confirmó el final de la tienda iTunes, y lanzó un poderoso monitor, que fue acompañado por una curiosa e insólita reacción contra el CEO de la firma, Tim Cook. Pero vayamos por partes.

El nuevo Mac Pro

El diseño del nuevo equipo genera una fuerte impresión ya que la parte externa del nuevo Mac Pro se quita fácilmente y el interior es modular. Por otro lado, la estructura del Mac Pro fue renovada con un chasis metálico.

En su interior, la nueva Mac Pro incluye los últimos componentes disponibles: un procesador de 28 núcleos Intel Xeon, hasta 1,5TB de memoria y dos Radeon Pro Vega II. Incluso, se le pueden otras dos para alcanzar un total de 128 teraflops.

Además de su potencia, el nuevo Mac Pro es el más personalizable de su historia. En su interior incluye una gran cantidad de huecos y slots para conectar memorias adicionales. En total, posee 12 slots DIMM con seis canales de memoria y velocidades de 2933MHz.

Adicionalmente, cuenta con ocho slots PCIe, dos puertos Ethernet de 10Gb, dos puertos USB tipo C y dos puertos USB.

Para alimentar a toda esa potencia posee una fuente de alimentación generosa de 1.400W y tres ventiladores para airear todo el sistema.

Con este equipo, la firma buscará captar el interés de profesionales con necesidad de una gran capacidad de potencia.

El nuevo Mac Pro estará disponible a partir de otoño por un precio que arranca en los $ 5999 dólares (unos $ 268.645), para la versión con Intel Xeon de ocho núcleos, 256GB de SSD, 32GB de RAM y la tarjeta gráfica Radeon 580X.

No obstante, pese a que aún no se hizo público el precio oficial del modelo con procesador de 28 núcleos y 1,5 TB de RAM, se filtró una estimación que asegura que rondará los US$ 35.000. Sí, unos 1.567.359 pesos argentinos al cambio de hoy.

¿De dónde saldría esa cifra? Un procesador Xeon W-3275M cuesta actualmente unos US$ 7500 ($ 335.833), la memoria RAM de 1,5 TB vale unos US$ 18.000 ($ 806.000), los 4 TB de SSD se consiguen por US$ 2400 ($ 107.466), mientras que la tarjeta gráfica AMD Radeon cuesta unos US$ 1200. Todo ello se debe sumar a los casi US$ 6000 ($ 268.666) del modelo base.

Esta configuración también incluiría la exclusiva tarjeta gráfica Radeon Pro Vega 2 Duo y el modulo Afterburner, aunque no poseería ningún monitor como así tampoco ningún soporte de monitor.

El nuevo sistema operativo iOS 13

El nuevo sistema operativo para iPhone incluye mejoras visibles para el usuario en todas las aplicaciones nativas. Los desarrolladores ya pueden probar la nueva versión del sistema operativo para el smartphone.

Básicamente iOS 13 es una actualización, a diferencia de iOS 12 –centrada en mejoras de rendimiento-, que posee mejoras visibles como la inclusión del nuevo Modo Oscuro a nivel de sistema, modificación de la paleta de colores de todas las interfaces del sistema operativo y las aplicaciones de la marca.

El resultado se destaca aún más en los últimos modelos iPhone, que poseen pantallas OLED, capaces de apagar los píxeles de forma individual para mostrar un color negro puro.

El nuevo Modo Oscuro se activa desde el Centro de Control a través de una larga pulsación en el control de brillo, y puede resultar útil cuando el dispositivo es utilizado en la oscuridad total antes de dormir o al despertar.

La aplicación de Recordatorios también fue rediseñada por completo para convertirse en un gestor de tareas más versátil.

Por otro lado, la función Recordatorios posee ahora accesos directos a las tareas diarias y presenta al usuario aquellas que deben implementarse de forma más rápida y sencilla, sin tener la necesidad de navegar en exceso.

La aplicación Mensajes invita ahora al usuario a compartir, si lo desea, su nombre, apellidos y fotografía o avatar (Animoji) para ser identificado por terceros. No obstante, toda la información sólo se comparte cuando es el usuario quien inicia la conversación.

Asimismo, el motor de búsqueda fue mejorado, y ahora en los modelos más recientes ofrece la chance de enviar stickers como los utilizados por aplicaciones como Telegram o WhatsApp.

Por otro lado, Safari cuenta ahora con un menú superior para cambiar el tamaño de la fuente, ocultar la barra de tareas o solicitar que se exhiba la versión web de escritorio.

Por otro lado, la Cámara también fue levemente rediseñada para hacer más sencillo el proceso de edición.

Por último, la Galería de fotografías se incluyó una nueva vista por años, meses o días que selecciona automáticamente las mejores fotografías mediante algoritmos de aprendizaje automático que se ejecutan de forma local en el iPhone.

El Fin de 3D Touch

El fabricante tomó la decisión de sustituir determinadas funciones ocupadas previamente por 3D Touch. La función dejará de ser un requisito para desplegar opciones secundarias que en un principio eran exclusivas de ese sistema.

Mucho tuvo que ver con la eliminación de la función el iPhone XR, que prescindió de su uso mediante una alternativa que no requiere un hardware específico en la pantalla del dispositivo.

Esa alternativa se denomina respuesta háptica y funciona a través de mantener pulsado la opción o acción que antes requería una presión sobre la pantalla. En la primera beta de iOS 13, se mantienen dos elementos:

Peek & pop funciona normalmente en los iPhone que lo soportan, tanto en fotos como en enlaces.

El usuario podrá desplazar el cursor en el teclado virtual como hasta ahora.

iPadOS y su propio ratón

Apple también anunció el anuncio de iPadOS, el sistema operativo nativo para tabletas.

"El iPad ha evolucionado en algo diferente. Ha llegado la hora de reconocer la plataforma como algo único", resaltó Craig Federighi, vicepresidente de Ingeniería de Software en Apple.

Los combios comienzan en la multitarea, que adopta ahora la mayoría de acciones a las que está acostumbrado el usuario de ordenador al iPad a través de gestos y accesos contextuales.

Apple decidió tratar su tableta como un verdadero híbrido entre ordenador y tableta, y permitirá con iOS 13 la posibilidad de trabajar directamente sobre ficheros alojados en pendrives o discos duros conectados a través del USB o sobre carpetas compartidas desde la nueva aplicación de Ficheros.

En ese contexto, el fabricante también permitirá a los usuarios interactuar con el dispositivo a través de un ratón.

El cursor no se mostrará con la típica fecha con la que está relacionado el ratón tradicionalmente, sino que será un círculo de color gris oscuro, similar al que se encuentra cuando se activa la aplicación Assistive Touch para no hacer uso del botón de inicio del dispositivo, en caso que disponga de él (ya que desapareció con la salida del iPhone X).

Con el ratón conectado, el usuario podrá interactuar con las aplicaciones abiertas y también desplazarse por los diferentes springboard donde posea distribuidas las aplicaciones en el equipo.

El ratón, podrá conectarse a través de la conexión física de nuestro dispositivo o bien a través de la conexión Bluetooth. Se podrá configurar para que uno de los botones simule una presión y otro botón simule la presión mantenida sobre la pantalla, ya que también fueron añadidos menús contextuales.

El monitor y el soporte de la polémica

El fabricante también mostró su Pro Display XDR: un nuevo monitor LED de 32 pulgadas con HDR, con resolución 6K Retina y modo de color P3 a 10 bits, cuyo valor asciende a US$ 4.999 ($ 223.850). Además, hay otra versión especial con cristal de "nano-textura" cuyo precio alcanza los US$ 5999 ($ 268.629).

El otro problema, además del precio, es que ninguno de los dos equipos incluye el soporte oficial, denominado Pro Stand, que costará otros US$ 999 ($ 44.734). ¿Tiene alguna función especial extra? No. Simplemente sujeta el monitor.

En ese sentido, si el usuario pretende montar el monitor en un soporte VESA estándar, deberá desembolsar otros US$ 199 ($ 8,911).

La reacción del público

Con el anuncio de los precios del monitor y, sobretodo, con el del soporte, en la sala donde se desarrolló la Conferencia para Desarrolladores se escucharon por primera vez en un evento de este tipo algunos murmullos y hasta algún que otro silbido de desaprobación.

Apple intentó destacar luego el trabajo de diseño e ingeniería realizado en este soporte, dotado de un sistema de altura ajustable con un desplazamiento de 120 mm, que permite rotar e inclinar la pantalla en diversos ángulos con mucha facilidad y suavidad.