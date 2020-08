Los 5 trabajos "obreros" del futuro en la Argentina: los buscan hoy con sueldos de $120.000 a $900.000 al mes

Los trabajos en el sector IT son los mejores pagos en nuestro país y en Estados Unidos: cuáles son y qué debemos reaprender.

La automatización del trabajo está ganando fuerza con el tiempo tanto en sectores tecnológicos como en los empresariales. El impacto de la automatización y la inteligencia artificial en los puestos de trabajo es todavía confuso. Según la consultora estadounidense Gartner, la inteligencia artificial eliminará 1.8 millones de puestos de trabajo pero a su vez creará más de 2.3 millones de puestos de trabajo desde 2020. Para acceder a la mayoría de los nuevos puestos de trabajo, se necesitará que los empleados sean cada vez más flexibles y tecnológicos. Los trabajos con los que estamos familiarizados podrían desaparecer por completo. Mientras que otros cambiarán completamente. Existen muchos trabajos que no podrán ser reemplazados. Estos son algunos de los trabajos que no serán fácilmente reemplazados.

Data Scientist

La ciencia de datos engloba matemática, conocimientos en computación, estadísticas y experiencia en el campo. Se necesita conocimiento en lenguaje de programación R para aplicarlo en estadísticas y probabilística. Python para programar redes neuronales y machine learning. Para visualizar datos se recomienda interiorizarse en SAS y SAP. Lo esencial que un Data Scientist debe tener es conocimiento en SQL y bases de datos ya que el 90% del trabajo es depurar datos.

Un científico de datos gana en promedio $101 mil al mes en Argentina. Mientras que un analista de datos gana entre $33 mil a $121 mil al mes, según Glassdoor.

Ingeniero de software

Los trabajos de software no se especializan sino que un desarrollador debe estar formado en varios lenguajes de programación. Los empleadores buscan desarrolladores de software que puedan aprender nuevas habilidades fácilmente, y los que lo hacen de una manera calificada. Un desarrollador puede mostrar sus trabajos en Github.

Según el sitio de sueldos Glassdoor, un software developer gana en promedio $74 mil al mes en Argentina.

Ingeniero machine learning y IA

Al combinar la inteligencia humana y artificial, surgen ideas inteligentes que podrían dar a las empresas una ventaja en el mercado. La IA tiene como objetivo “ayudar” a las computadoras a entender e interactuar con las personas de manera más natural utilizando modelos machine learning. El lenguaje de programación Python es el preferido por su simplicidad seguido por R y Java.

Según el sitio de sueldos Indeed, los sueldos en este campo en Estados Unidos empiezan desde US$ 39 mil US$ 140 mil al año.

Especialista en UX

Diseñadores, estrategas de contenido y arquitectos de la información: los especialistas UX son personas con varias especialidades y con la habilidad de trabajar en equipo. Focalizan todos sus esfuerzos en cómo, por qué, cuándo y dónde una persona accede a un servicio a través de interfaces eficaces y fáciles de usar.

En Estados Unidos, un especialista UX gana entre US$ 31 mil a $100 mil al año.

Software tester

Los empleados buscan personas creativas, curiosas y proactivas. Los testers deben saber trabajar en equipo para identificar y gestionar riesgos. Son capaces de leer código y escribir bases de datos en SQL. Java y JavaScript son los lenguajes de programación más comúnes entre los testers. También C# y Python son utilizados en este campo.

En Estados Unidos, un software tester gana entre US$ 32 mil a US$200 mil anuales.