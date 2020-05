Los 5 libros preferidos de Bill Gates para tener éxito en la vida y los negocios este año: cuáles son

Uno de los más notorios hábitos de Bill Gates es la lectura de varios libros por año. En esta ocasión, el fundador de Microsoft publicó en su portal “GatesNotes” una nueva edición de sus lecturas recomendadas para disfrutar.

Lógicamente, si bien estos consejos de lectura de Gates fueron pensadas para el verano estadounidense, lógicamente pueden disfrutarse en países del cono sur como la Argentina sentados al lado de una estufa.

“La mayoría de mis conversaciones y reuniones en estos días son sobre COVID-19 y cómo podemos detener la marea. Pero también a menudo me preguntan sobre lo que estoy leyendo y viendo, ya sea porque la gente quiere aprender más sobre las pandemias o porque están buscando una distracción”, detalló Gates en su publicación.

El fundador de Microsoft comentó que siempre está “feliz de hablar sobre grandes libros y programas de televisión como así también de escuchar lo que otras personas están haciendo, ya que generalmente estoy en el mercado en busca de recomendaciones”.

“Entonces, además de las cinco nuevas reseñas de libros que siempre escribo para mi lista de libros de verano, incluí otras recomendaciones. Espero que encuentres algo que te llame la atención”, completó.

Casi siempre, las listas de Gates combinan títulos de ficciones con memorias históricas e, incluso, biografías.

En alguna ocasión, el fundador de Microsoft reveló en qué argumentos se fundamentaba su selección de libros. Para Gates, las distintas ediciones deben enfocarse en “grandes preguntas” como, por ejemplo: ¿por qué le pasan cosas malas a las personas buenas?; ¿de dónde venimos?; ¿hacia dónde vamos?; entre otras.

Los nuevos 5 libros de Bill Gates son:

La Elección, por la Dra. Edith Eva Eger

Según Gates, este libro es en parte una memoria y en parte una guía para procesar el trauma.

“Eger tenía solo dieciséis años cuando ella y su familia fueron enviados a Auschwitz. Después de sobrevivir a horrores increíbles, se mudó a los Estados Unidos y se convirtió en terapeuta”, añadió.

Para Gates, “su experiencia única le brinda una visión increíble, y creo que muchas personas encontrarán consuelo en este momento por sus sugerencias sobre cómo manejar situaciones difíciles”.

Cloud Atlas, de David Mitchell

Para Gates, “este es el tipo de novela que pensarás y hablarás durante mucho tiempo después de que la termines”.

“La trama es un poco difícil de explicar, porque involucra seis historias interrelacionadas que tienen lugar con siglos de diferencia (incluida una que particularmente me encantó de un joven médico estadounidense en un velero en el Pacífico Sur a mediados de 1800)”, detalló.

“Pero si estás de humor para una historia realmente convincente sobre lo mejor y lo peor de la humanidad, creo que te encontrarás tan absorto como yo”, expresó el fundador de Microsoft.

The Ride of a Lifetime, de Bob Iger

Gates aseveró que “este es uno de los mejores libros de negocios que he leído en varios años”.

“Iger hace un trabajo excelente al explicar cómo es realmente ser el CEO de una gran empresa. Ya sea que esté buscando ideas de negocios o simplemente una lectura entretenida, creo que cualquiera disfrutaría sus historias sobre la supervisión de Disney durante uno de los momentos más transformadores de su historia”, resaltó.

La gran gripe, por John M. Barry

Gates remarcó que “estamos viviendo un momento sin precedentes en este momento”, pero aseveró que “si está buscando una comparación histórica, la pandemia de influenza de 1918 es lo más cercana que puede llegar”.

“Barry le enseñará casi todo lo que necesita saber sobre uno de los brotes más mortales en la historia humana. A pesar de que 1918 fue un momento muy diferente al de hoy, The Great Influenzaes un buen recordatorio de que todavía estamos lidiando con muchos de los mismos desafíos”, comentó.

Buena economía para tiempos difíciles, por Abhijit V. Banerjee y Esther Duflo

Gates detalló que “Banerjee y Duflo ganaron el Premio Nobel de Ciencias Económicas el año pasado, y son dos de los economistas más inteligentes que trabajan hoy”.

“Afortunadamente para nosotros, también son muy buenos para hacer que la economía sea accesible para la persona promedio. Su libro más reciente aborda la desigualdad y las divisiones políticas al centrarse en los debates sobre políticas que están a la vanguardia en países ricos como Estados Unidos”, comentó.

Bonus Tracks

Además, de los principales tradicionales 5 libros, Gates recomendó algunos otros:

La guía del espacio de cabeza para la meditación y la atención plena, por Andy Puddicombe

“Durante años, fui escéptico sobre la meditación. Ahora lo hago tan a menudo como puedo, tres veces por semana, si el tiempo lo permite. El libro de Andy y la aplicación que creó, Headspace, son los que me convirtieron”, aseveró.

Gates detalló que “Andy, un ex monje budista, ofrece muchas metáforas útiles para explicar conceptos potencialmente difíciles en la meditación”.

“En un momento en que todos podríamos usar unos minutos para desestresarnos y reenfocarnos cada día, este es un excelente lugar para comenzar”, sostuvo.

Caminata lunar con Einstein, por Joshua Foer

Gates expresó que “si está buscando trabajar en una nueva habilidad, podría hacer algo peor que aprender a memorizar cosas”.

“Foer es un escritor científico que se interesó en cómo funciona la memoria y por qué algunas personas parecen tener una capacidad increíble para recordar hechos”, detalló.

“Te lleva al Campeonato de la Memoria de los Estados Unidos, sí, eso es real, y te presenta las técnicas que, sorprendentemente, le permitieron ganar el concurso un año”, completó.

El marciano, de Andy Weir

Gates deslizó que “tal vez recuerdes la película de hace unos años, cuando Matt Damon, que interpretaba a un botánico que había quedado varado en Marte, deja de lado su miedo y dice: ‘Voy a la ciencia por todas partes’.

“Estamos haciendo lo mismo con el nuevo coronavirus”, consideró.

Un caballero en Moscú, por Amor Towles

Para Gates, el personaje principal de esta novela “está viviendo una situación que ahora se siente muy identificable: no puede abandonar el edificio en el que vive”.

“Pero no está atrapado allí debido a una enfermedad; Es 1922, y es un conde ruso que cumple cadena perpetua bajo arresto domiciliario en un hotel. Pensé que era una historia divertida, inteligente y sorprendentemente optimista sobre cómo sacar lo mejor de su entorno”, contó.

La trilogía de Rosie, de Graeme Simsion

Según Gates, “las tres novelas de Rosie me hicieron reír a carcajadas”.

“Se trata de un profesor de genética con síndrome de Asperger que (en el primer libro) busca una esposa y luego (en el segundo y tercer libro) comienza una familia”, detallá.

El magnate expresó que “en última instancia, la historia trata de entrar en la mente y el corazón de alguien que mucha gente ve como extraño, y descubrir que él no es realmente tan diferente de los demás”.

“Melinda (la esposa de Gates) me ayudó a comenzar con estos libros, y me alegro de que lo haya hecho. No leo muchos cómics o novelas gráficas, pero realmente disfruté los pocos que aprendí. Los mejores combinan una narración increíble con imágenes sorprendentes”, resaltó.

Lo mejor que pudimos hacer, de Thi Bui

Para Gates se destaca la “nueva apreciación por lo que pasaron sus padres, quienes sobrevivieron a la Guerra de Vietnam”.

“Es un libro profundamente personal que explora lo que significa ser padre y refugiado”, agregó.

Hipérbole y medio: situaciones desafortunadas, mecanismos de afrontamiento defectuosos, caos y otras cosas que sucedieron , por Allie Brosh.

“Lo atravesarás en tres horas, como máximo. Pero desearás que dure más, porque es divertido e inteligente como el infierno. Debo haber leído a Melinda una docena de divertidos pasajes en voz alta”, comentó Gates.

Finalmente, me encanta la forma en que el ex ingeniero de la NASA, Randall Munroe, convierte las lecciones de ciencia en cómics súper interesantes. Los dos libros suyos que he leído y que recomiendo son

¿Qué pasaría si?: Respuestas científicas serias a preguntas hipotéticas absurdas, y XKCD Volumen 0, ambos títulos de Randall Munroe

Según Gates, en ambos libros el exingeniero de la NASA convierte las lecciones de ciencia en cómics súper interesantes.