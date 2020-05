Los 3 métodos "dolarizarse" en criptomonedas y zafar del cepo: cuál es el más fácil y el menos riesgoso

Son muchos los argentinos que están interesados en las criptomonedas para intentar escaparse del peso. Las criptomonedas desde hace ya un tiempo son una alternativa viable para acceder a vlaores alternativos al peso y que no están tan fuertemente regulados como la compra de divisa extranjera. Según un reciente estudio del Center for the Governance of Change (CGC) de la IE University, de España, un 79% de los argentinos encuestados estarían dispuestos a adquirir una moneda digital. De acuerdo al trabajo, los ciudadanos de países con menor confianza social en los bancos centrales estarían más dispuestos a acoger nuevas monedas digitales emitidas por instituciones alternativas.

A la hora de resguardar valores en criptomonedas existen varias maneras de hacerlo. Recientemente, se popularizó una "guía" en internet que permite entender las opciones más sencillos para iniciarse. La información se hizo pública en el grupo de facebook Bitcoin Argentina, que agrupa a todos los interesados en el mundo de las moneda criptográficas.

El post explica diferentes maneras de tener capital en formato criptomonedas. Una de ellas es tener el saldo en dólares o euros en exchanges. Un exchange es una plataforma digital que sirve de repositorio y aplicación para operar con criptomonedas. El usuario crea un perfil, fondea su cuenta y puede operar en diferentes criptomonedas que ofrece cada plataforma. En Argentina existen muchos exchanges locales y también es posible acceder a los internacionales. En el post se explica que uno de los peligros es que el capital depende únicamente del exchange: si el exchange tiene problemas de fondos, quiebra, es hackeado o lo que fuere, se pierde ese dinero. "Si tenés problemas de origen de los fondos a lo sumo te los devolverán a una cuenta bancaria, y ese problema también pasa con las stablecoin del resto de los items cuando las llevás a un exchange centralizado para convertirlas", se aclara.

La segunda opción son las llamadas Stablecoins colateralizadas. Se trata de criptomonedas que funciona de una forma diferente a Bitcoin: estas criptomonedas mantienen estable su valor de mercado a través de diferentes mecánicos que incluyen, por ejemplo, tener respaldo en dólares o en activos. Algunos ejemplos son USDC, PAX, TUSD o BUSD. "Tienen la ventaja de la privacidad cuando uno las intercambia vía wallets y P2P", explican en el grupo, pero aclaran que se sumen temas regulatorios nuevos.

El tercer y último punto es sobre las stablecoin basadas en cripto, por ejemplo Maker DAO (DAI) y Money On Chain (DOC). "El riesgo está en el smart contract y en las keys de salvaguardas centralizadas que aún puedan tener. Hay empresas detrás, pero aún si funden, las DAO podrían sobrevivir", explican en el grupo.