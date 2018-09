Lo nuevo de WhatsApp: por qué ahora las empresas tienen que pagar para usarlo

Facebook compró WhatsApp por US$ 16.000 millones en una de las adquisiciones más costosas de la compañía, más aún si se considera que la aplicación (si bien sumamente popular) no contaba con ningún modelo de negocio que la respalde. Durante mucho tiempo, la app se mantuvo gratuita, entre otros motivos porque los desarrolladores originales así lo quisieron. Pero como ahora ya no participan del proyecto, Facebook tiene espacio para intentar monetizar la aplicación.

Uno de esos intentos es WhatsApp for Bussines, una suerte de servicio premium enfocado en pequeñas y medianas empresas. Con esta aplicación, las empresas y negocios pueden interactuar con sus clientes de una forma sencilla, utilizando herramientas para automatizar, organizar y responder rápidamente a los mensajes.

¿Cómo funciona?

La nueva aplicación tiene cinco funcionalidades básicas.

Perfil de empresa: Proporciona a los clientes información útil como la descripción de empresa, correo electrónico, dirección y página web.

Herramientas de mensajería: Incluye respuestas rápidas que permiten responder de una forma más rápida a las preguntas más frecuentes, mensajes de bienvenida que permiten presentarse ante los clientes, y mensajes de ausencia que permiten avisar cuando la empresa no está disponible.

Estadísticas: Provee información como el número de mensajes leídos, para ver qué es lo que funciona.

WhatsApp Web: Permite enviar y recibir mensajes con WhatsApp Business desde una computadora.

Tipo de cuenta: Los clientes verán un icono que confirma que es un perfil corporativo. Con el paso del tiempo, algunas empresas tendrán cuentas confirmadas cuando se confirme que el número de teléfono de su cuenta coincide con el número de teléfono de su empresa.

¿Cómo se instala?

Actualmente, la aplicación está en una fase de pruebas. Pero es posible descargarla desde la tienda de aplicaciones y tener un primer vistazo sobre cómo funciona.

1.- Descargar la aplicación WhatsApp Business en la tienda de Android

2.- Aceptar los términos y políticas de uso. Hay que recordar que si se pretende activar un perfil sin ser una empresa el sistema no dejará continuar.

3.- Darle acceso a otras funciones del teléfono como la galería de archivos multimedia, desde donde el servicio tomará el contenido para responder a los usuarios, así como permitir que se acceda a la lista de contactos.

4.- Una vez completados estos pasos, la aplicación necesita verificar el número de teléfono de la empresa. Es posible, recuerdan desde la compañía, que se puede tener dos número (personal y laboral). Como resulta obvio, el servicio solo deja ingresar un número en concreto, que debe asociarse a un terminal en particular.

5.- Es necesario (o recomendable) añadir datos informativos profesionales tales como nombre de la empresa, una imagen corporativa seria o una biografía que se puede emplear para añadir la dirección exacta o a qué se dedica.

Se sabe que este servicio será pago, aunque los pormenores aún no se han esclarecido. Se habla desde un fee por mensaje enviado hasta un abono mensual.