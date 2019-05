Llegó la "zapatilla definitiva" de Nike: es más cómoda y barata que nunca

Nike está actualizando su aplicación móvil con una nueva herramienta de realidad aumentada que tendrá la capacidad de medir tus pies así pueden venderte zapatillas que realmente te calce bien.

Y funciona, según indica el portal Endgadget. Comprar calzado en línea es complicado, básicamente porque uno no puede verlos para calzarselos. Además, los talles de las distintas marcas varían entre si, aunque digan que no. Por eso, uno no puede estar seguro que el talle 40 de una es el 41 de la otra (según los centímetros de cada una).

Nike lanza la zapatilla 'definitiva' con Bluetooth: cómo es y cuánto vale En un evento llamado "The future of Footwear", Nike presentó un nuevo concepto llamado Nike Adapt, que realiza un seguimiento del rendimiento en tiempo real, lo que permite dar consejos deportivos, y también vender más productos. "Es el comienzo de un nuevo día", expresó Michael Donaghu, director de innovación global de calzado de Nike.

Las zapatillas Nike tienen fama de ser más chicas que el resto de las marcas, lo que complica aún más la compra en línea aunque uno tenga un medidor de pie para calzado.

Con esta nueva funcionalidad, Nike afirma que puede medir cada pie de forma individual -su largo, forma y volumén- con una precisión de hasta 2 milímetros y luego sugerir el talle específico del calzado de la compañía que el cliente está mirando. Lo que hace el sistema es igualar las mediciones del volumén interno de cada zapatilla y los datos de compra de individuos con tamaños de pies similares.

No es algo para llamar la atención: Nike va a integrar esta app como una funcionalidad principal para medir calzado y la va a utilizar también en sus tiendas. Este update va a llegar en julio a los Estados Unidos y ya hay planes para incorporarlo en Europa en el mes de agosto. Para el resto del mundo aún no se conocen más datos.