Llegó la función más esperada: Spotify permitirá la búsqueda de canciones por sus letras

Llega una característica muy esperada por los usuarios de Spotify: se podrán buscar canciones por su letra. La nueva función ya está disponible en la plataforma. Los usuarios podrán encontrar sus canciones sin el nombre de la canción o del artista. El buscador se actualizará para que el algoritmo permita encontrar canciones con este método.

Dispositivos iOS y Android ya pueden actualizar la aplicación para disfrutar de la nueva función. Lo anunció la desarrolladora Lin Wang, diseñadora de Spotify.

My team just shipped something on iOS and Android -



now you can find songs by lyrics �� on Spotify



Give it a try �� pic.twitter.com/bOs4Ob9O84