Llegó el "super impuesto" del 35%: cómo hay que leer el resumen para evitar sorpresas con servicios digitales

La nueva retención de 35% —que se suma al 30% del dólar solidario— representó una noticia inesperada para los consumidores pero también para los fabricantes y productores. La percepción dispuesta en la resolución 4815 de la Administración Federal de Ingresos Públicos, alcanza a las compras de moneda extranjera para atesoramiento así como a las compras con tarjeta de crédito y débito que sean canceladas en moneda extranjera.

Si se realizan compras en dólares con tarjeta, la percepción aparecerá en el pie del resumen de tu tarjeta de crédito con las siglas “DB.RG 4815 35%”.

"A partir del 1 de septiembre de 2020 los pagos realizados por los consumos en moneda extranjera con tarjetas de crédito o débito se tomarán a cuenta del cupo mensual. No habrá tope al consumo con tarjetas (débito y crédito) y cuando los gastos mensuales superen el cupo, absorben el de los meses subsiguientes", anunció el BCRA. Cada compra con tarjeta en el exterior restará el cupo mensual de US$ 200. Si gastás US$ 50 en una compra, solo podés comprar US$ 150 en el banco para ahorro. Si, por ejemplo, gastás US$ 300, es decir te excedés del cupo de US$ 200, el mes próximo solo podés comprar US$ 100.

Desde el portal Infoviajera gastaron un dólar con tarjeta de crédito para poner a prueba la nueva retención: al pie del resumen de la tarjeta visualizaron el Impuesto PAÍS seguido del nuevo impuesto del 35%. Entre paréntesis, se puede visualizar la cotización que tomó el banco. En este caso, tomó un dólar de $75,72. “Esta cotización es la del dólar mayorista a la fecha de cierre del resumen de la tarjeta de crédito. Sobre eso calcularon el 35% y determinaron una percepción del 35% por un valor AR$ 26,50”, explicó el portal. Pagaron $26,50 por el dólar gastado frente al nuevo impuesto del 35% y $22,71 que corresponde al 30% del Impuesto PAÍS.

Compras “hormiga” con tarjeta de crédito: qué gastos cuentan para el cupo de US$ 200

Según una nueva disposición del Banco Central para endurecer el cepo cambiario, los servicios que se abonan en moneda extranjera como Netflix, PlayStation, Spotify, se descontarán del cupo de los u$s200 al mes. Además deberán abonar el 35% a cuenta de Ganancias. En cuanto a las compras con tarjeta, hay aplicaciones y servicios que pasamos por alto como los antivirus, licencias en software de Microsoft, aplicaciones pagas de Google Play e iOS, suscripciones de videojuegos en Steam, servicios de streaming, plataformas de almacenamiento como Google Drive y iCloud, Mubi, servicios VPN, Tinder Plus y Tinder Gold.

La plataforma digital de compra de videojuegos Steam permite la compra de videojuegos desde Argentina sin embargo están alcanzados por la normativa. “Debido a los cambios recientes en las leyes gubernamentales en tu región, actualmente no podemos ofrecer métodos de pago locales para realizar la compra”, anunció Steam.

La otra "guerra de tarifas" también llegó a las consolas de videojuegos. El servicio PlayStation Plus, que cuesta u$s 20, se verá afectado por el impuesto ya que se paga en dólares. Sin embargo, en el caso de su histórico rival; la Xbox de Microsoft, que tiene una gran parte de títulos en su tienda online con precios pesificados, dejándolos mucho más baratos y en pesos que en una cuenta de EE.UU. o de Europa.

Otros servicios cercanos a los gamers no serán afectados; como es el caso de Twitch, la plataforma de streaming de video. Desde hace un tiempo la opción paga, Twitch Prime, pesificó sus resúmenes por lo que no debería verse afectado.

La resolución también alcanza a las aplicaciones móviles pagas en Play Store y App Store. Si tenemos aplicaciones pagas en el teléfono y por la normativa no queremos actualizarlas, debemos cancelar los métodos de pago Google Pay o los pago con Apple ID y Apple Pay a través del Store correspondiente. En Argentina, ambos Store aceptan la mayoría de las tarjetas de crédito y débito. Si suscribieron a servicios digitales a través del App Store de Apple, come el cupo sí o sí.

Los servicios digitales que sí se cobran en dólares –como, por ejemplo, los servicios de Google Drive o Gmail, las aplicaciones de Apple o los servicios de almacenamiento en la nube, como Dropbox– sí seguirán pagándose en esa divisa y por lo tanto consumirán parte del cupo disponible. Los servicios de alojamiento de archivos permiten almacenar a los usuarios sus archivos más importantes en la nube. Las empresas y las organizaciones podían reducir los costos operativos anuales mediante el uso del almacenamiento en la nube.

La red VPN, cuyas siglas significa en inglés Red Privada Virtual, es un software para conectare a diferentes servicios de internet de manera privada, anónima y global se verá afectada por el nuevo impuesto. La función principal de los VPN es "cambiar" la IP (dirección de la computadora que se está conectando a algún lado, para explicarlo muy a grosso modo), que tiene como consecuencia modificar la ubicación geográfica aparente del usuario (es decir: este se conecta a un servidor en otro lugar -EE.UU., por ejemplo- y desde ahí al servicio que quiere acceder). De esta manera, a través de un proxy, alguien que está en la Argentina se conecta a la web como si estuviera en otro país.

"Si la empresa factura en pesos, si en la tarjeta te llega como consumo en pesos, no paga ni el impuesto, ni la retención y no consume cupo", remarcaron los voceros de la entidad, según consigna la publicación. El despacho destacó que "en cambio, si la empresa 'factura en dólares, y en la tarjeta llega como un consumo en dólares, se pagará el impuesto, la retención y consumirá cupo'".

La adquisición de cursos a través de plataformas educativas y software con fines educativos está excluida. Los pagos mensuales en plataformas como Coursera, Khan Academy, edX no se verán alcanzados.

La adquisición de libros en cualquier formato no consumirá cupo. La compra de libros (en cualquier formato), la adquisición de medicamentos y los gastos referidos a prestaciones de salud, el uso de plataformas educativas o software dedicado a ese fin no está alcanzado por la percepción del 35%.

Tampoco deben pagar este recargo los gastos asociados a proyectos de investigación cuando los investigadores se desempeñen en el ámbito del Estado nacional, provinciales y los municipios y las universidades que integran el sistema universitario argentino.